KABİNE TOPLANTISI SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ | Maske zorunluluğu kalktı mı, nerelerde devam ediyor?

Kabine Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı'nın yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yapıp yapmayacağı merak edilenler arasında yerini aldı. Vatandaşlar, 'yeni koronavirüs tedbirleri neler, maske yasağı kaldırıldı mı, neler değişti?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte 12 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamalar ve son dakika gelişmeleri...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı 12 Nisan Salı günü saat 15.00'te başlayacak. Toplantının sona ermesinin akabinde, beklenen açıklamalar yapılacak.

KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ YENİ KARARLAR NELER?

Koronavirüsle ilgili son gelişmeler ve alınan yeni kararlara dair yapılan açıklamalar kabine toplantısının sona ermesinin ardından belli olacak. Yapılacak açıklamaların detayları haberimizde yer alacak.

KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI? MASKE NERELERDE ZORUNLU?

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu henüz kaldırılmadı fakat Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklamaların akabinde değişiklikler belli olacak.

Maske zorunluluğunun devam ettiği yerlere ve maske zorunluluğunun kalktığı yerlerin nereler olduğuna açıklamaların ardından haberimizden ulaşabilirsiniz.