KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | 12 Nisan Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Kabine Toplantısı açıklamaları...

12 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE AÇIKLAMALARI | Nisan ayının ilk Kabine Toplantısı için geri sayım sona erdi. Toplantının en önemli gündem maddesi Rusya Ukrayna savaşı olurken; bayram ikramiyelerine dair de yeni bir açıklama yapılması bekleniyor. Vatandaşlar kritik görüşme öncesi 'Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları nedir, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının yeni kararları neler?' sorularını arama motorunda sorgulamaya başladı. İşte detaylar...

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÜNDEM MADDESİ

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması için yaptığı arabuluculuk faaliyetleri, İstanbul'da yapılan son müzakereler, dışişleri bakanlarını ve liderleri bir araya getirecek toplantılara yönelik diplomatik girişimler ve Mariupol'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi kapsamlı gündeme gelecek ve değerlendirilecek.

ENFLASYON MASAYA YATIRILACAK

Ekonomideki son gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda enflasyonun kontrol altına alınması, halkın alım gücünün yukarılara çekilmesi konusunda atılacak adımlar bugünkü toplantının maddelerinden biri olacak. Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelede alınan önlemlerin sonucu değerlendirilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI AÇIKLANACAK MI?

Bugün gerçekleştirilecek toplantıda, emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak artış oranı da görüşülecek. Yılsonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, bin 100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi öngörülüyor.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Bugün gerçekleştirilecek toplantıda, terörle mücadelede gelinen son durum, iç ve dış güvenlik konuları, Türkiye'nin bölgesel barışın tesisi için yürüttüğü yoğun diplomatik çabalarının sonuçları da mercek altına alınacak.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM ELE ALINACAK

Bugünkü kabine toplantısının ardından kararlar için gözler Başkan Erdoğan'a çevrilirken, toplantıda pandemiyle ilgili vaka sayıları, aşılama çalışmaları, yerli aşı Turkovac'ın etkileri ve salgın önlemlerine ilişkin yeni kararların açıklanması bekleniyor.