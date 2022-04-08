Haberler Haberler STEAM İNDİRİMLERİ | Xbox oyunları indirime girdi! Yüzde 80'e varan indirimler...

STEAM İNDİRİMLERİ | Xbox oyunları indirime girdi! Yüzde 80'e varan indirimler...

Oyunseverlere müjdeli haber geldi. Dünyaca ünlü oyun platformu Steam üzerinden satışa çıkarılan Xbox oyunlarında yüzde 80'e varan indirimler açıklandı. Forza Horizon, Psychonauts, Hellblade: Senua's Sacrifice, State of Decay 2: Juggernaut Edition, Ori and the Will of the Wisps, Gears 5, Quantum Break gibi oyunlar da listede...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 15:00
STEAM İNDİRİMLERİ | Xbox oyunları indirime girdi! Yüzde 80'e varan indirimler...

Oyunseverlerin merakla beklediği haber geldi. Steam platformunda satışı gerçekleştirilen bazı Xbox oyunlarında büyük indirimler yapıldı. 6 TL'ye bile oyun bulmak mümkün...

STEAM'DE HANGİ OYUNLAR İNDİRİMDE?

Forza Horizon 5 - 254,15 TL
Psychonauts 2 - 55,20 TL
Hellblade: Senua's Sacrifice - 12,25 TL
State of Decay 2: Juggernaut Edition - 34,50 TL
Ori and the Will of the Wisps - 16,50 TL
Gears 5 - 24,40 TL
Quantum Break - 14,75 TL
Deadlight - 6,00 TL
Fable Anniversary - 13,75 TL
Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition - 279,20 TL

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