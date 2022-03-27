Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi filmler aday? 2022 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı yayınlanacak? Oscar Ödül Töreni Türkiye saatiyle kaçta başlayacak?

'94. Akademi Ödülleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Oscar Ödül töreni hangi kanalda yayınlanacak?' sorularının cevabı sorgulanmaya devam ediyor. 1929 yılından günümüze uzanan Oscar Ödül töreni bu yıl 94. kez gerçekleştirilecek ve sinema dünyasının enleri ödülün sahibi olacak. Pandemi nedeniyle sunucusuz geçen üç yılın ardından bu yıl töreni Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes sunacak. Peki, Oscar Ödül töreni ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? 2022 Oscar Ödül töreninde en iyi film ve en iyi oyuncu adayları kim? Hangi kategorilerde ödül verilecek? İşte, detaylar...

2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Akademi ödülleri bu yıl Los Angeles'te gerçekleştirilecek ve 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece düzenlenecek. Türkiye saatiyle 28 Mart 03:00'te (bu gece) başlayacak ödül törenini Türkiye'deki sinemaseverler de yakından takip edecek.

2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Oscar Ödül Töreni'ni izlemek isteyenler için 94. Oscar Ödül Töreni TRT 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİNİ KİMLER SUNACAK?

Bu yılki Akademi Ödülleri'nin sunuculuğunu Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes üstlenecek

2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİNDE TÜRK YEMEKLERİ!

Sinema dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar Töreni'nin ardından gerçekleşecek partiye bu yıl Türk yemekleri damga vuracak. 1995'ten beri Oscar partisinin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck, 27 Mart gecesi Los Angeles'ta yapılacak partinin menüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) girişimleriyle, Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısına yer verecek.

Oscar Ödül Töreni'nin ardından düzenlenen partide, Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısı masalarda yerini alacak

2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ ADAYLARI

🎬EN İYİ FİLM

Belfast

The Power of the Dog

West Side Story

Dune

Nightmare Alley

King Richard

CODA

Don't Look Up

Drive My Car

Licorice Pizza

🎬EN İYİ KADIN OYUNCU

Nicole Kidman / Being the Ricardos

Kristen Stewart / SpencerJessica Chastain / The Eyes of Tammy Faye

Penélope Cruz / Parallel Mothers

Olivia Colman / The Lost Daughter

🎬EN İYİ ERKEK OYUNCU

Javier Bardem / Being the Ricardos

Andrew Garfield / tick, tick…BOOM!

Will Smith / King Richard

Denzel Washington / The Tragedy of Macbeth

Benedict Cumberbatch / The Power of the Dog

🎬EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jessie Buckley / The Lost Daughter

Kirsten Dunst / The Power of the Dog

Anjanue Ellis / King Richard

Ariana DeBose / West Side Story

Judi Dench / Belfast

🎬EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ciarán Hinds / Belfast

JK Simmons / Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee / The Power of the Dog

Jesse Plemons / The Power of the Dog

Troy Kotsur / CODA

🎬EN İYİ UYARLAMA SENARYO

CODA

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Drive My Car

🎬EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

The Worst Person in the World

Belfast

King Richard

Licorice Pizza

Don't Look Up

🎬EN İYİ ANİMASYON

Encanto

The Mitchells vs the Machines

Raya and the Last Dragon

Flee

Luca

🎬EN İYİ BELGESEL

Ascension

Summer of Soul (When The Revolution Could Not Be Televised)

Writing with Fire

Attica

Flee

🎬EN İYİ KISA ANİMASYON

The Windshield Wiper

Boxballet

Robin Robin

Bestia

Affairs of the Art

🎬YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Drive My Car / Japan

Flee / Denmark

Lunana: A Yak in the Classroom / Bhutan

The Worst Person in the World / Norway

The Hand of God / Italy

🎬EN İYİ KISA BELGESEL

Audible Lead Me Home

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

The Queen of Basketball

🎬EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

West Side Story

Cruella

Cyrano

Nightmare Alley

Dune

🎬EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

The Tragedy of Macbeth

Dune

The Power of the Dog

West Side Story

Nightmare Alley

🎬EN İYİ FİLM KURGUSU

tick, tick… BOOM!

Don't Look Up

Dune

The Power of the Dog

King Richard

🎬EN İYİ SES KURGUSU

West Side Story

No Time to Die

Belfast

Dune

The Power of the Dog

🎬EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

Coming 2 America

Dune

House of Gucci

Cruella

The Eyes of Tammy Faye

🎬EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

No Time to Die / No Time to Die

Dos Oruguitas / Encanto

Down to Joy / Belfast

Somehow You Do / Four Good Days

Be Alive / King Richard

🎬EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK

Parallel Mothers

Dune

Encanto

The Power of the Dog

Don't Look Up

🎬EN İYİ GÖRSEL EFEKT