Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi filmler aday? 2022 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı yayınlanacak? Oscar Ödül Töreni Türkiye saatiyle kaçta başlayacak?

'94. Akademi Ödülleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Oscar Ödül töreni hangi kanalda yayınlanacak?' sorularının cevabı sorgulanmaya devam ediyor. 1929 yılından günümüze uzanan Oscar Ödül töreni bu yıl 94. kez gerçekleştirilecek ve sinema dünyasının enleri ödülün sahibi olacak. Pandemi nedeniyle sunucusuz geçen üç yılın ardından bu yıl töreni Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes sunacak. Peki, Oscar Ödül töreni ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? 2022 Oscar Ödül töreninde en iyi film ve en iyi oyuncu adayları kim? Hangi kategorilerde ödül verilecek? İşte, detaylar...
2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Akademi ödülleri bu yıl Los Angeles'te gerçekleştirilecek ve 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece düzenlenecek. Türkiye saatiyle 28 Mart 03:00'te (bu gece) başlayacak ödül törenini Türkiye'deki sinemaseverler de yakından takip edecek.
2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Oscar Ödül Töreni'ni izlemek isteyenler için 94. Oscar Ödül Töreni TRT 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİNİ KİMLER SUNACAK?
Bu yılki Akademi Ödülleri'nin sunuculuğunu Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes üstlenecek
2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİNDE TÜRK YEMEKLERİ!
Sinema dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar Töreni'nin ardından gerçekleşecek partiye bu yıl Türk yemekleri damga vuracak. 1995'ten beri Oscar partisinin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck, 27 Mart gecesi Los Angeles'ta yapılacak partinin menüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) girişimleriyle, Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısına yer verecek.
Oscar Ödül Töreni'nin ardından düzenlenen partide, Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısı masalarda yerini alacak
2022 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ ADAYLARI
🎬EN İYİ FİLM
- Belfast
- The Power of the Dog
- West Side Story
- Dune
- Nightmare Alley
- King Richard
- CODA
- Don't Look Up
- Drive My Car
- Licorice Pizza
🎬EN İYİ KADIN OYUNCU
- Nicole Kidman / Being the Ricardos
- Kristen Stewart / SpencerJessica Chastain / The Eyes of Tammy Faye
- Penélope Cruz / Parallel Mothers
- Olivia Colman / The Lost Daughter
🎬EN İYİ ERKEK OYUNCU
- Javier Bardem / Being the Ricardos
- Andrew Garfield / tick, tick…BOOM!
- Will Smith / King Richard
- Denzel Washington / The Tragedy of Macbeth
- Benedict Cumberbatch / The Power of the Dog
🎬EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
- Jessie Buckley / The Lost Daughter
- Kirsten Dunst / The Power of the Dog
- Anjanue Ellis / King Richard
- Ariana DeBose / West Side Story
- Judi Dench / Belfast
🎬EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
- Ciarán Hinds / Belfast
- JK Simmons / Being the Ricardos
- Kodi Smit-McPhee / The Power of the Dog
- Jesse Plemons / The Power of the Dog
- Troy Kotsur / CODA
🎬EN İYİ UYARLAMA SENARYO
- CODA
- Dune
- The Lost Daughter
- The Power of the Dog
- Drive My Car
🎬EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
- The Worst Person in the World
- Belfast
- King Richard
- Licorice Pizza
- Don't Look Up
🎬EN İYİ ANİMASYON
- Encanto
- The Mitchells vs the Machines
- Raya and the Last Dragon
- Flee
- Luca
🎬EN İYİ BELGESEL
- Ascension
- Summer of Soul (When The Revolution Could Not Be Televised)
- Writing with Fire
- Attica
- Flee
🎬EN İYİ KISA ANİMASYON
- The Windshield Wiper
- Boxballet
- Robin Robin
- Bestia
- Affairs of the Art
🎬YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
- Drive My Car / Japan
- Flee / Denmark
- Lunana: A Yak in the Classroom / Bhutan
- The Worst Person in the World / Norway
- The Hand of God / Italy
🎬EN İYİ KISA BELGESEL
- Audible Lead Me Home
- Three Songs for Benazir
- When We Were Bullies
- The Queen of Basketball
🎬EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
- West Side Story
- Cruella
- Cyrano
- Nightmare Alley
- Dune
🎬EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
- The Tragedy of Macbeth
- Dune
- The Power of the Dog
- West Side Story
- Nightmare Alley
🎬EN İYİ FİLM KURGUSU
- tick, tick… BOOM!
- Don't Look Up
- Dune
- The Power of the Dog
- King Richard
🎬EN İYİ SES KURGUSU
- West Side Story
- No Time to Die
- Belfast
- Dune
- The Power of the Dog
🎬EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
- Coming 2 America
- Dune
- House of Gucci
- Cruella
- The Eyes of Tammy Faye
🎬EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI
- No Time to Die / No Time to Die
- Dos Oruguitas / Encanto
- Down to Joy / Belfast
- Somehow You Do / Four Good Days
- Be Alive / King Richard
🎬EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK
- Parallel Mothers
- Dune
- Encanto
- The Power of the Dog
- Don't Look Up
🎬EN İYİ GÖRSEL EFEKT
- Dune
- Spider-Man: No Way Home
- Free Guy
- No Time To Die
- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings