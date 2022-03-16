Playmobil filmi ne zaman? Playmobil filmi konusu nedir? Playmobil filmi seslendiren oyuncular kimler?

Yönetmenliğini Lino DiSalvo'nun yaptığı Playmobil filmi, bu akşam 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyecek. Oyuncakların sevimli dünyası ile macera ve aksiyonu birleştiren Playmobil filmi, evrende yer alan oyuncakların başından geçenleri anlatacak. Playmobil evreni severlerin yakından takip ettiği yapım bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Peki, Playmobil filmi konusu nedir, seslendirmenleri kimler? İşte detaylar…

PLAYMOBİL FİLMİ KONUSU

Marla, ebeveynlerinin ölümünden sonra yalnızlaşan ve ondan kopan kardeşi Charlie'ye bakmak için sorumluluk sahibi ama aşırı korumacı olarak büyüyen, eskiden özgür ruhlu bir kızdır. Bir gece Charlie, Playmobil sergisi olan bir oyuncak müzesini ziyaret etmek için gizlice dışarı çıkar. Marla gelip Charlie'ye kaçmasını söyledikten sonra, bir deniz feneri onları aydınlatır ve onları Playmobil dünyasına taşır.

Marla ve Charlie kendilerini bir viking savaşının ortasında bulurlar ve Charlie, bir grup korsan tarafından kaçırılana kadar onlara yardım eder . Kardeşini bulmak için çılgına dönen Marla, yardım istemeyi umarak en yakın kasabaya gider ve müvekkilinin ona kasabanın atlarının kanatlanmasına neden olan pembe saman için ödeme yapmayı reddeden bir yiyecek kamyonunun şoförü Del ile karşılaşır. Marla Charlie'yi bulmak için bir ekip oluşturmaya çalışırken, Del tüm kasabaya viking altınını gösterince onu beladan kurtarır ve Marla'nın altın karşılığında kardeşini bulmasına yardım etmeyi kabul eder.

PLAYMOBİL FİLMİ OYUNCULARI / SESLENDİRMEN KADROSU

Anya Taylor-Joy

Daniel Redcliffe

Gabriel Bateman

Adam Lambert

Jim Gaffigan

Kellen Goff

Meghan Trainor

