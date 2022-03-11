Haberler Haberler SURVİVOR 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Suvivor 2022 - 46 bölümde neler olacak? Yeni bölüm 46. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

SURVİVOR 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Suvivor 2022 - 46 bölümde neler olacak? Yeni bölüm 46. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen yarışmanın 12 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümü merak ediliyor. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 11 Mart, Survivor All Star izle gibi ifadeler de yer aldı. Peki, Survivor'da 12 Mart Cumartesi günü fragmanı yayınlandı mı?? Survivor 12 Mart Cumartesi günü neler yaşanacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 11:22
SURVİVOR 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Suvivor 2022 - 46 bölümde neler olacak? Yeni bölüm 46. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 12 Mart Cumartsi günü yayınlanacak yeni bölümde de büyük bir heyecan yaşanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya rekabete devam edecek.

SURVIVOR 12 MART CUMARTESİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor All Star'da 12 Mart Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümün fragmanının, yakında yayınlanması bekleniyor.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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