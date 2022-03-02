Orman Genel Müdürlüğü 5 bin personel alımı yapacak! Yangın işçisi başvuru şartları neler? Başvuru tarihi ne zaman?

OGM 5 bin işçi alımı başvuru ilanı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Orman yangını işçisi alınacağını duyuran Bakan Pakdemirli, "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri henüz açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin yangın işçisi alımı ile ilgili başvuru kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.



OGM 5 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapılacağını bildirdi. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "#YeşilVatan'ımızın kıymetli ormanlarını korumak ve geliştirmek için mücadele edecek 5.000 yeni işçi istihdam ediyoruz. Bu süreçte bizlere imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı. OGM personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından başvurular hakkında detayların belli olması bekleniyor.



YANGIN İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

OGM yangın işçisi başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şöyleydi;

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.