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SWIFT sistemi nedir? Rusya SWIFT sisteminden çıkarıldı mı?

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD, AB, İngiltere ve Kanada ortak bir açıklama yaparak Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarma kararını duyurdu. Alınan kararın ardından SWIFT sistemi araştırılmaya başlandı. Peki SWIFT sistemi nedir? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 10:37
SWIFT sistemi nedir? Rusya SWIFT sisteminden çıkarıldı mı?

Batılı müttefikler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatında 4'üncü gününe girildiğinde, Moskova'yı uluslararası SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı. ABD, AB, İngiltere ve Kanada, kararı duyuran ortak bir açıklama yayınladı. Peki SWIFT nedir?

SWIFT (Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Birliği), sınır ötesi ödemeleri hızlandıran ve uluslararası ticareti kolaylaştıran güvenli bir mesajlaşma sistemi. 200'den fazla ülkede 11 binden fazla finans kurumu tarafından kullanılıyor.

SWIFT, bankaların WhatsApp'ı olarak da biliniyor. 2020'de 140 trilyon dolarlık sınır ötesi havalelerin yüzde 90'ından fazlası SWIFT üzerinden yapıldı. Bu, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 152'sine denk geliyor.

Ödeme transferinde bir banka SWIFT aracılığıyla başka bir bankaya mesaj gönderiyor. Mesajda ödeyici ve alıcının isimleri, hesap numaraları ve bankaların kodları yer alıyor.

SPFS'ye katılan ülke sayısı artarsa ve SWIFT'e diğer alternatifler ortaya çıkarsa, ABD dolarının "dünyanın önemli referans para birimi" olarak üstünlüğünü de tehlikeye atabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, ABD'nin Rus bankalarını SWIFT'ten çıkarmak konusunda "hızlı" olmamasının bir sebebi de egemen olduğu dolar ağırlıklı küresel sistemin istikrarına zarar gelmesini önlemek olduğu değerlendiriliyor.

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