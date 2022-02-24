ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI CANLI - Ata altın kaç TL? 24 Şubat 2022 Ata altın fiyatı ne kadar?

SON DAKİKA ALTIN HABERİ - 24 Şubat 2022 Ata Altın Fiyatı Ne Kadar? - Yatırımcıların yanı sıra merak edenlerin de çok olduğu altın fiyatları konusu arama motorlarında araştırılıyor... Peki, özellikle araştırma konusu olan Ata altın fiyatı ne kadar oldu? İşte yanıtı...

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.940,00

Ata altın satış: 6.001,00

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ATA ALTIN KAÇ GRAMDIR❓

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi de 'Ata altın, ata lira kaç gram' sorusudur. Daha çok ata lira olarak bilinen ve arka yüzünde kaç kez basıldığı yazan ata altın 22 ayar ve 7.2 gram ağırlığındadır.