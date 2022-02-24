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ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI CANLI - Ata altın kaç TL? 24 Şubat 2022 Ata altın fiyatı ne kadar?

Döviz kurlarındaki değişimler sonrası en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarındaki alış satış fiyatları oldu. Özellikle altın yatırımcıları, bu durumu yakından takip ediyor... Yatırım araçlarından biri olan altın çeşitlerinde ata altının güncel fiyatı da en çok merak edilen konulardan. Peki, 24 Şubat 2022 Ata altın fiyatı ne kadar oldu? Sorunun yanıtının ve daha fazlasını haberimizden öğrenebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:51
ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI CANLI - Ata altın kaç TL? 24 Şubat 2022 Ata altın fiyatı ne kadar?

SON DAKİKA ALTIN HABERİ - 24 Şubat 2022 Ata Altın Fiyatı Ne Kadar? - Yatırımcıların yanı sıra merak edenlerin de çok olduğu altın fiyatları konusu arama motorlarında araştırılıyor... Peki, özellikle araştırma konusu olan Ata altın fiyatı ne kadar oldu? İşte yanıtı...

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.940,00

Ata altın satış: 6.001,00

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ATA ALTIN KAÇ GRAMDIR❓

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi de 'Ata altın, ata lira kaç gram' sorusudur. Daha çok ata lira olarak bilinen ve arka yüzünde kaç kez basıldığı yazan ata altın 22 ayar ve 7.2 gram ağırlığındadır.

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