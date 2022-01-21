Haberler Haberler O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak kimdir? O Ses Türkiye'yi kazanan Hasan Koçak kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak kimdir? O Ses Türkiye'yi kazanan Hasan Koçak kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yarışmasının finalini izleyen izleyiciler, yarışmanın finalistleri arasına kalmayı başaran Hasan Koçak kimdir sorusunun cevabını merak ediyor. Oğuzhan Koç'un takımında yer alan ve O Ses Türkiye 2021 şampiyonu olan Hasan Koçak, 21 Ocak Cuma akşamı canlı yayınlanan finalde gösterdiği performansla büyük alkış topladı? İşte Hasan Koçak hakkında merak edilenler..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 07:04 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 07:04
O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak kimdir? O Ses Türkiye'yi kazanan Hasan Koçak kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye'de Ekim ayında başlayan mücadele sona erdi ve nefes kesen bir finalin ardından şampiyon Hasan Koçak oldu.

O SES TÜRKİYE HASAN KOÇAK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021'e katılan Hasan Koçak, 23 yaşında ve yarışmaya Erzurum'dan katılıyor. Aslen Artvinli olan Hasan Koçak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor. O Ses Türkiye'ye 2016'dan beri başvuran isim, bu sene yarışmaya katılmaya hak kazanmış.

HASAN KOÇAK HANGİ JÜRİYİ SEÇTİ?

O Ses Türkiye'nin beşinci bölümünde sahneye çıkan Hasan Koçak, "Bu kız beni sever" adlı şarkıyı seslendirdi. Bu performansıyla dört jüri üyesini de döndürdü. O Ses Türkiye'de ilk turu geçen Hasan Koçak, Oğuzhan Koç'u seçti.

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