O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak kimdir? O Ses Türkiye'yi kazanan Hasan Koçak kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye'de Ekim ayında başlayan mücadele sona erdi ve nefes kesen bir finalin ardından şampiyon Hasan Koçak oldu.





O SES TÜRKİYE HASAN KOÇAK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021'e katılan Hasan Koçak, 23 yaşında ve yarışmaya Erzurum'dan katılıyor. Aslen Artvinli olan Hasan Koçak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor. O Ses Türkiye'ye 2016'dan beri başvuran isim, bu sene yarışmaya katılmaya hak kazanmış.





HASAN KOÇAK HANGİ JÜRİYİ SEÇTİ?

O Ses Türkiye'nin beşinci bölümünde sahneye çıkan Hasan Koçak, "Bu kız beni sever" adlı şarkıyı seslendirdi. Bu performansıyla dört jüri üyesini de döndürdü. O Ses Türkiye'de ilk turu geçen Hasan Koçak, Oğuzhan Koç'u seçti.