Zerdeçal çayı nasıl yapılır? Zerdeçal çayı neye iyi gelir? Zerdeçal çayının faydaları neler?

Sarı rengi ve özgün tadı ile adından sıklıkla söz ettiren zerdeçalın, çayı da en az kendi kadar popülerdir. Zerdeçal çayı, sağlığa faydalı yönleriyle bu popülerliği fazlasıyla hak etmektedir. Farklı lezzetler ile sağladığı mükemmel uyum da zerdeçal çayının sevilmesinde etkilidir.

Elma ve limon gibi birçok meyve ile birlikte içebileceğiniz zerdeçal çayını, özellikle kış aylarında mutfağınızda bulundurmanızda yarar var. İçindeki bileşenler ile vücudun direncini arttıracak zerdeçal çayının birçok faydası bulunur. Zerdeçal ile hazırlayabileceğiniz nefis çaylar sayesinde, gün içindeki atıştırma saatlerinizi keyifli ve şifalı bir hale getirebilirsiniz.

ZERDEÇAL ÇAYI NASIL YAPILIR?



Baharat olarak yaygın bir kullanım alanına sahip olan zerdeçalın çayı da dünyanın birçok yerinde sevilerek tüketilmektedir. Zerdeçal çayı hazırlanışı iki farklı şekilde yapılabilir. Hem toz halindeki hem de kök halindeki zerdeçaldan kolaylıkla çay hazırlayabilirsiniz. Aktarlarda ya da marketlerde zerdeçalı, kök ya da toz halinde bulabilirsiniz. Eğer zerdeçalı kök halinde aldıysanız, mutfağınızdaki araç ve gereçlerle kökleri kendiniz toz hale getirebilirsiniz. Bu öğütme ya da rendeleme işlemi zahmetli bir süreç olduğundan, zerdeçal tozu ile çay hazırlamak daha pratik olacaktır.

Zerdeçal çayı hazırlamak için önce 2 bardak suyu, uygun bir demlikte kaynatmalısınız. Yeni kaynamış suya bir ya da bir buçuk çay kaşığı zerdeçal tozunu ekleyebilirsiniz. Bu karışımı yaklaşık 10 dakika demlenmeye bırakmanız gerekmektedir. Demlenmiş olan zerdeçal çayını süzüp afiyetle tüketebilirsiniz.

Zerdeçal çayı tek başına hazırlanabileceği gibi içine çeşitli meyve ve bitkiler de katılabilir. Zerdeçala eşlik edecek bitkiler arasında zencefil en sık tercih edilenler arasındadır. Bunun yanında elma ve limon da zerdeçal çayınızın tadını dengeleyecektir. Çayınızın biraz daha tatlanması için de uygun miktarda bal eklemesi yapabilirsiniz.

ZERDEÇAL ÇAYI ZAYIFLATIR MI?



Zerdeçal çayı ile zayıflama sürecinin daha verimli geçmesi mümkündür. Elbette ki hiçbir gıda ya da çay tüketimi sizi doğrudan zayıflatmaz. Uzman kontrolünde dengeli beslenmek ve spor yapmak zayıflamak için en önemli etkenlerdir.

Faydaları ve lezzeti ile öne çıkan zerdeçal çayı metabolizmayı hızlandırması sayesinde yağ yakımına da destek olacaktır. Uzman diyetisyenler tarafından size özel şekilde hazırlanan zayıflama programlarına zerdeçal çayı da dahil edilebilir.

İçindeki kurkumin maddesi ile vücuda birçok faydası bulunan zerdeçal çayını, her zaman kararında ve ara vererek tüketmeniz gerekmektedir. Zerdeçal çayı içmeden önce hem diyetisyeninize hem de doktorunuza danışınız.

ZERDEÇAL ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?



Zerdeçal kökü çayı sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardım eder. Mide ve bağırsakla ilgi birçok sorunun giderilmesinde etkili olabilmektedir.

Zerdeçal çayının dolaşım sistemi için yararlı olduğu düşünülmektedir. Kalbin işlevlerini ideal biçimde gerçekleştirebilmesine destek olur.

Kaslar ile ilgili problemlerde ortaya çıkan ağrıların hafifletilmesine yardımcı olabilmektedir. Kas çekmesi benzeri durumlarda zerdeçal çayı ağrının azalmasını sağlayacaktır. Bazı eklem rahatsızlıklarında ortaya çıkan ağrılara karşı da zerdeçal çayı önerilmektedir.



İyi bir antioksidan olan zerdeçal çayı, vücudun kendisini onarmasına yardım eder. Vücudun toksinlerden arınmasına destek olan zerdeçal çayı, bağışıklık sisteminin iyi bir şekilde çalışabilmesine de katkıda bulunacaktır.



Özellikle kışın, zerdeçal çayını birçok farklı meyve ile birlikte hazırlayıp kullanabilmek mümkündür. Soğuk algınlığı durumlarında zerdeçal çayı, içerdiği bileşenler ile bünyenizin güçlenmesini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra sıcak bir zerdeçal çayı boğaz ağrısı çekenlere rahatlık verebilir.



Zerdeçal çayının hafıza güçlendirici etkileri olduğu da çeşitli uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Zerdeçal çayı, dikkati arttırma gibi özelliklerinin yanı sıra stresi gidermek konusunda da faydalıdır.



Zerdeçal çayının içerisinde bulunan bileşenlerden bazıları karaciğer için faydalıdır ve bu organın kendini temizlemesine destek olur.



Yağlı besinlerin sindirilmesini de kolaylaştıracak zerdeçal çayı, kimi bünyelerdeki hazımsızlık gibi problemleri de azaltacaktır.



Cildin canlılığını da arttıracak zerdeçal çayı, özellikle kuru ciltlerin daha sağlıklı olabilmesi açısından faydalıdır. Antioksidan etkisini cilt sağlığında da gösteren zerdeçal çayı, cildin parlak ve yumuşak görünümünü geri kazanmasına yardım edebilmektedir.



Alerjik reaksiyonlar ya da olumsuz etkilerle karşılaşmamak için zerdeçal çayı tüketmeden önce doktorunuza mutlaka danışınız.

ZERDEÇAL ÇAYI NEYE İYİ GELİR?



Hem yemeklerde kullanılabilen hem de çay olarak tüketilebilen zerdeçal, vücudun sağlıklı olmasına katkı sunan birçok bileşene sahiptir. Özellikle içerisinde bulunan kurkumin maddesi sayesinde birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilmektedir.

Sindirim sisteminden, dolaşım sistemine kadar birçok organın düzgün çalışmasına yardımcı olan zerdeçal çayı, soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından korunmanızı da kolaylaştırır. Antioksidan etkileri bulunan zerdeçal çayı hafızaya da iyi gelir. Zerdeçal çayı Ender Saraç gibi uzmanların da sıklıkla bahsettiği bitki çayları arasında yer alır.

ZERDEÇAL ÇAYI NE ZAMAN İÇİLİR?



Soslara ve yemeklerde sıklıkla karşınıza çıkan zerdeçalın, çayı da giderek daha fazla tercih edilmektedir. Rengi, tadı ve yararlı özellikleriyle göz dolduran zerdeçal çayı, gün içinde bir bardak içilebilir. Zerdeçal çayının olumlu etkilerinden en iyi şekilde faydalanmak için genellikle sabahları içilmesi önerilir. Zerdeçal çayının zararlarından korunmak için tüketmeden öne doktorunuza danışmalısınız.

ZERDEÇAL ÇAYININ ZARARLARI



Uzun süreli ve yoğun zerdeçal çayı tüketimi, diğer bütün bitki çaylarında olduğu gibi zararlı sonuçlar doğuracaktır. İdeal oranda ve ara vererek tüketmek en doğru yöntemdir. Zerdeçal çayı zararları arasında; mide tahrişi ya da safra ile alakalı problemler ilk sıralarda yer alır.

Safra ve mideyle ilgili çeşitli hastalıklara sahip olanlar zerdeçal çayı tüketmemelidir. Kanı inceltme etkisi olabildiği için ameliyat gibi durumlardan önce içilmemelidir. Gebelik dönemindeki kadınlar ve emziren anneler de zerdeçal çayı kullanmamalıdır. Zararlı etkilerinden korunmak için zerdeçal çayı tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.