Haberler Haberler CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 20 Aralık 2021 güncel dolar/euro kuru

CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 20 Aralık 2021 güncel dolar/euro kuru

CANLI - 20 Aralık 2021 dolar ve euro kuru... Döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Özellikle yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar internette sıkça "Dolar kaç TL? Euro ne kadar?" gibi soruları aratıyor. Peki, 1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL? Döviz kuruyla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel dolar/euro kuru

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 08:40
CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 20 Aralık 2021 güncel dolar/euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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👉İşte, 20 Aralık Cuma 2021 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 17,2736
Satış: 17,5876

EURO KAÇ TL?

Alış: 19,3631
Satış: 19,4897

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 22,5522
Satış: 22,6653

📌NOT: Bilgiler 20 Aralık Cuma günü saat 08.30 itibarıyla alınmıştır.

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