WhasApp'a 2022'de hangi özellikler gelecek? Yeni güncelleme sonrası WhatsApp'ta neler değişecek? İşte detaylar...

WABetaInfo, Android ve Apple iOS işletim sistemli cihazlar üzerinde WhatsApp'a gelecek yeni özelliklerin kullanıma sunulacağını bildiriyor. Özelliklerin yeni yılda bir kısmı WhatsApp Beta sürümüne kayıtlı kullanıcıların kullanımına açılacak. İşte detaylar...

👉WhatsApp'ın 2022 Güncellemeleri

WhatsApp'a gelecek özellikleri ve değişiklikleri izleyen web sitesi WABetaInfo, uygulamanın 2022'de yayına almayı planladığı özellikleri açıkladı. Özellikler arasında uygulamayı birden fazla cihazda kullanmaktan iletişim bilgilerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya kadar pek çok yenilik yer alıyor.

WABetaInfo, Android ve Apple iOS platformlarına gelecek WhatsApp güncellemesiyle birkaç yeni özelliği kullanıma sunacağını bildiriyor. Bu özelliklerin bir kısmı WhatsApp beta programına kayıtlı olan kullanıcıların kullanımına sunulurken, bir kısmı da dışarıya sızan bilgilerde yer alıyor.

👉Çoklu Cihaz Kullanımı

Son zamanlarda, platform tüm beta kullanıcıları için çoklu cihaz özelliği ekledi. Bu özellik, ana akıllı telefonda bağlantı olmasa bile kullanıcıların platforma birden fazla cihaz üzerinden erişmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, tek bir WhatsApp hesabını dört adet cihaza bağlayabilecekler.

👉Kaybolan Mesajlar

WhatsApp, geçen yıl kaybolan mesajlar özelliğini tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların belirli bir süre sonra kaybolan mesajlar göndermesine olanak tanıyor. Beta güncellemesi ile şirket, özellik için 90 gün ve 24 saat seçenekleri ekledi.

👉Kişisel Veri Kontrolü

Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp'ta son görülme, durum, profil fotoğrafı ve hakkında açıklamasını kimlerin görebileceğini kontrol etmelerini sağlayacak. Uygulama zaten Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse gibi seçenekler sunuyordu, ancak yeni bir seçenek eklemeyi planlıyor. Kullanıcılar, yeni seçenekle beraber bilgi paylaşmak istemedikleri kişileri seçebilecekler.

👉Mesaja Tepki Bırakabilme

WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger'a benzer şekilde mesajlara tepki vermeyi getirecek. Bu özellikle, kullanıcıların tepki vermek istedikleri mesaja dokunup basılı tutmaları ve ardından parmaklarını uygun emojiye sürüklemeleri yeterli olacak.

👉Sesli Mesajlar Önceden Dinlenebilecek

Yeni özelliklerden biri de kullanıcılara, sesli mesajlarını göndermeden önce dinleme imkânı sunulacak olması. Kullanıcılar sesli mesajı hızlı bir şekilde dinleyebilecek ve kaydedilen sesli mesajı beğenmezlerse silebilecekler.

👉WhatsApp Reels

WABetaInfo'ya göre, sohbet platformu Instagram Reels'i de içerebilir. Reels'in WhatsApp uygulamasında özel bir alana sahip olacağı düşünülüyor.

WhatsApp'ı odağına alan web sitesi WABetaInfo'ya göre yenilik ve değişikliklerin çoğu Facebook'un; yeni adıyla Meta'nın tüm sosyal medya platformlarını birleştirme stratejisi ile paralellik taşıyor.