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Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor?

TRT'nin tarihsel dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda "Alp Arslan" adıyla yayınlanacak. Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonu öncesi seyirciler dizinin yayınalanacağı tarihi merak ediyor. Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 18:08
Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor?

TRT'nin dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda ekranlara Alparslan Büyük Selçuklu adıyla yayınlanacak.

Alparslan Büyük Selçuklu dizsi kasım ayında ekran macerasına başlayacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda "Alparslan" adıyla yayınlanacak.

Dizinin ilk bölümü ise 8 Kasım Salı akşamı izleyici ile bulaşacak...

BAŞROLDE BARIŞ ARDUÇ VE FAHRİYE EVCEN VAR

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in canlandıracağı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen 1071 senesinde Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun karakterine hayat verecek.

Fahriye Evcen, sosyal medya sayfasından dizi kostümüyle olan bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu, Instagram'daki gönderisine ise şu notu düştü;

"Ona söylenen yalanlar ve inandığı gerçekler arasında sıkışmış olan Akça, zamanı geldiğinde büyük hamlesini yapmayı beklemektedir. Alparslan ile karşılaşmasıyla hayatı bambaşka bir yola evrilecektir!"

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