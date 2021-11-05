Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor?

TRT'nin dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda ekranlara Alparslan Büyük Selçuklu adıyla yayınlanacak.

Alparslan Büyük Selçuklu dizsi kasım ayında ekran macerasına başlayacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda "Alparslan" adıyla yayınlanacak.

Dizinin ilk bölümü ise 8 Kasım Salı akşamı izleyici ile bulaşacak...

BAŞROLDE BARIŞ ARDUÇ VE FAHRİYE EVCEN VAR

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in canlandıracağı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen 1071 senesinde Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun karakterine hayat verecek.

Fahriye Evcen, sosyal medya sayfasından dizi kostümüyle olan bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu, Instagram'daki gönderisine ise şu notu düştü;

"Ona söylenen yalanlar ve inandığı gerçekler arasında sıkışmış olan Akça, zamanı geldiğinde büyük hamlesini yapmayı beklemektedir. Alparslan ile karşılaşmasıyla hayatı bambaşka bir yola evrilecektir!"