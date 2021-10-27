Haberler Haberler atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

atv CANLI YAYIN - atv YAYIN AKIŞI, atv dizi ve program bilgileri, dizi oyuncuları, dizi özetleri ve fragmanları, EDHO SON BÖLÜM özet, Kardeşlerim, Kuruluş Osman fragman ve bölümeleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve çok daha fazlası.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 11:47
atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

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atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

👉Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İZLE (EDHO) - TIKLA (TÜM BÖLÜMLER)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı atv'de!
Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

👉Kuruluş Osman İZLE - TIKLA (TÜM BÖLÜMLER)

Kuruluş Osman her Çarşamba atv'de!
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

👉Bir Zamanlar Çukurova İZLE - TIKLA (TÜM BÖLÜMLER)

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!
Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

👉Kardeşlerim İZLE - TIKLA (TÜM BÖLÜMLER)

Kardeşlerim her Cumartesi atv'de
Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

👉Kalp Yarası İZLE - TIKLA (TÜM BÖLÜMLER)

Kalp Yarası her Pazartesi atv'de
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

👉Destan İZLE - TIKLA

atv ekranına yeni bir 'Destan' geliyor
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında atv'de.

atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

👉Müge Anlı ile Tatlı Sert İZLE - TIKLA (TÜM BÖLÜMLER)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

👉Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane İZLE - TIKLA (TÜM BÖLÜMLER)

ZAHİDE YETİŞ İLE MUTFAK BAHANE
Ekranların gülen yüzü Zahide Yetiş, "eşler şahane, mutfak bahane" diyerek geri dönüyor...
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak!

atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

👉Esra Erol'da İZLE - TIKLA (TÜM BÖLÜMLER)

ESRA EROL'DA
atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

👉Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru İZLE - TIKLA (TÜM BÖLÜMLER)

NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU
Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler...
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından çok özel ve çarpıcı hikâyeleri izleyicileriyle paylaşıyor. Peygamberler tarihi, o döneme ait olaylar, mucizeler ve dualarla ilgili bilgiler veriyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, her Perşembe canlı yayınla atv ekranlarında...

atv YAYIN AKIŞI - atv DİZİLERİ (CANLI TV İZLE - TÜM BÖLÜMLER)

👉Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor İZLE - TIKLA (TÜM BÖLÜMLER)

NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET
İslam dini ile ilgili sorular yanıt buluyor.
Nihat Hatipoğlu, yeni programı Kuran ve Sünnet'te maneviyatını arayan akıllara hitap ediyor.
Programda, İslam dini ile ilgili sorular yanıtlanıyor, merak edilenler aydınlatılıyor.

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