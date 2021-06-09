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Masumlar Apartmanı'nın İncisi Kimdir? Kaç yaşında? İşte oynadığı dizi ve filmler...

Son dönemlerin popüler oyuncularından biri olan , Masumlar Apartmanında sergilediği performansla sosyal medya ve arama motorlarında gündem olmayı başardı. Peki, Farah Zeynep Abdullah Kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 09:06 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 09:06
Masumlar Apartmanı'nın İncisi Farah Zeynep Abdullah Kimdir? Kaç yaşında? İşte oynadığı dizi ve filmler...

Masumlar Apartmanı dizisiyle gündeme gelen , sosyal medyada ve arama motorlarında gündem oldu. Peki, Farah Zeynep Abdullah kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

17 Ağustos 1989 tarihinde 'un ilçesinde dünyaya geldi. Zeynep Farah Abdullah'ın babası Irak Türkmenidir, annesi göçmenidir. Ailesi, İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin son eşi Prenses Farah Diba'yı çok sevdiği için adını 'Farah' koydu.

Farah Zeynep Abdullah, çocuk yaşlarda müzik ve oyunculuğa ilgi duydu. İlk ve orta öğreniminin ardından okumaya başladığı 'ndeki eğitimini, babasının işi dolayısıyla 'de tamamladı.

İngiltere'de Fransızca, medya, tiyatro ve fotoğrafçılık dersleri aldı. Tiyatroda oynadığı birçok oyunu Fransızca ve İngilizce oynadı. Tiyatro öğretmeninin teşvikiyle profesyonel oyuncu olmaya karar verdi.
Farah Zeynep Abdullah, üniversiteye başlamadan önceki son bir yıl barmenlik ve garsonluk yaptı.

İngiltere'de 'nde Fransızca Drama bölümünde lisans eğitimini sürdürürken 2010 yılında 'den adlı dizi için oyunculuk teklifi aldı. Okulunu dondurarak 2 yıl dizide rol aldıktan sonra İngiltere'ye döndü ve 2013 yılında mezun olarak diplomasını aldı.

İngiltere'de üniversite öğrencisi olduğu dönemde adlı filmde bir dansçıyı canlandırdı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİLERİ

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki
2014
2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2018 Gülizar
2020- Masumlar Apartmanı

FARAH ZEYNEP ABDULLAH FİLMLERİ

2013 Kelebeğin Rüyası
2014 Bir küçük Eylül meselesi
2014 Unutursam Fısılda
2015 Barbie Prenses ve Rockstar
2016 Ekşi Elmalar
2018 Arif v 216
2018 Bizim İçin Şampiyon

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