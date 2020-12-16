Haberler Haberler Assassin's Creed Valhalla'nın yeni güncellemesi yayınlandı! İşte güncelleme notları

's 'nın yeni güncellemesi yayınlandı! İşte notları

Ubisoft, geçtiğimiz ay çıkardığı 'a Cred'in yeni güncellemesi 1.1.0'ı yayınladı. Yeni ile bazı değişiklikler yapıldı ve birçok hata giderildi.İşte Assassin's 1.1.0 güncelleme notları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:42 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:46
Assassin's Creed Valhalla'nın yeni güncellemesi yayınlandı! İşte güncelleme notları

Ubisoft, geçtiğimiz ay çıkardığı 's için yeni bir yayınladı. Sürüm notlarına göre, 1.1.0 Güncellemesi PC'de 5,6 GB boyutundadır ve Settlement genişletmesi ve için oyun içi destek ekler. Dahası, bir dizi kararlılık iyileştirmesinin yanı sıra hata düzeltmeleri de içeriyor.

NE TÜR SORUNLARI ÇÖZÜYOR?

1.1.0 Yaması belirli eylemleri ilk kez gerçekleştirirken yaşanan bazı donma sorunlarını ele alıyor. Ayrıca Açılış Ekranı sırasında donmalara neden olabilecek bir sorunu da çözer. Ayrıca, bu güncelleme çeşitli grafik sorunlarını, çeşitli karakter veya animasyon sorunlarını, kırpma sorunlarını ve çeşitli nesne veya doku yerleştirme sorunlarını düzeltiyor.

İŞTE ASSASSİN'S CREED VALHALLA 1.1.0 GÜNCELLEME NOTLARI:

Yule Festivali, keyfini çıkarabileceğiniz çeşitli festivaller ve elde edilecek ödüller ile sınırlı bir etkinliktir. Bunu ve gelecekteki festivalleri hayata geçirmek için, eğlence sevenlerin mevcut yerleşim yerinin hemen doğusuna gelişini göreceksiniz.
Legendary hayvan kupaları artık Longhouse'da doğru şekilde görünecek.
NPC güç seviyesi davranışı değiştirildi.
Grand Magaester'ın saklandığı yere yağmalanabilir sandıklar eklendi.
Oyunun belirli öğeler için yanlış silah (Royal Guard, Viper Bow, Death-Speaker, The Mark of Sol, Doppelhander, Hundtoth) istatistikleri göstermesine neden olan bir sorun giderildi.

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