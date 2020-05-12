Corona virüsü en çok hangi ülkede etkili oldu? ABD ve İngiltere'de vaka sayısı kaç? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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en çok hangi ülkede etkili oldu? ve 'de vaka sayısı kaç?

Corona virüsü en çok hangi ülkede etkili oldu? ABD ve İngiltere'de vaka sayısı kaç?

salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri ve geliyor. Türkiye iki ülkeye de tıbbi malzeme yardımı yaparken, bu ülkelerde vaka ve ölüm sayıları merak konusu oldu. Peki, Corona virüsünden ölenlerin sayısı ne?

salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında Amerika ve geliyor.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 627 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 692'ye çıktı. Vaka sayısı ise 3 bin 43 artarak 226 bin 463 oldu.

Son 24 saatte 85 bin 293 test yapılırken, toplam test sayısı tekrarlar dahil 2 milyon 7 bin 146'ya yükseldi.

Bu arada Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, parlamentoda yaptığı konuşmada, salgında 42 Londra Ulaşım İdaresi çalışanı, 10 da demiryolları personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Covid-19 nedeniyle ölen sağlık ve bakımevi çalışanlarının sayısının da 150'yi geçtiği belirtiliyor.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da 'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

ABD'DE VAKA SAYISI KAÇ?

ABD'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1203 artarak 82 bin 10'a yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 19 bin 30 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Vaka sayısının bir milyon 388 bin 137 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 1203 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 82 bin 10'a ulaşmış oldu.

Ülke genelinde şimdiye kadar 262 bin 321 kişi ise iyileşti.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan, ABD'de salgın en fazla 'u vurdu. Eyalette şimdiye kadar 347 bin 151 kişi salgından etkilendi, 27 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 141 bin 137 vakayla ve 79 bin 7 vakayla Illinois takip ediyor.

  1. 12.05.2020
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