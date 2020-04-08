Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgula

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kuralar ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına nereden ulaşılır? Kura çekimi sonrası sonuçlar Sağlık Bakanlığının sayfasında ilan edilecek. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kurası 2020...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Mart'ta gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası 14 bin sürekli işçi alımına ilişkin müjdeyi vermişti. Sağlık Bakanlığı 14 bin sözleşmeli işçi alımı 2020'ye başvurular sona erdi. Adaylar kura sonuçlarını bekliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 bin sürekli işçinin istihdam edileceği kura çekimi noter huzurunda yapılacak. Normalde seyircilerim alındığı kura çekimi, corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları aynı gün saat 20:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden kamuoyu ile paylaşılacak. (İnternet adresinin 20:00'de aktif hale gelmesi bekleniyor.)





SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ SAYFADAN SORGULANACAK?

Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

KURA ÇEKİMİ İKİYE AYRILDI

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kura çekiminin iki güne bölündüğüne yer verildi. İşte 8 ve 9 Nisan kura çekiminin detayları

08 NİSAN 2020 (ÇARŞAMBA):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 NİSAN 2020 (PERŞEMBE):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.





SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI 2020 HAKKINDA AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, istihdam edilecek 14 bin sürekli işçi kadrosu için bakanlığın resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar denildi;

T.C. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir.

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.