Başkan Recep Tayyip Erdoğan corona virüsü ile ilgili alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı. Bu kararda en dikkat çeken bölüm sokağa çıkma yasağının ardından maske kullanımıyla ilgili bölüm oldu. Peki Başkan Erdoğan'ın açıklamasındaki maske ile ilgili bölüm neydi? Maske kullanımı zorunlu mu? Maske kullanımı nerelerde zorunlu? İşte tüm detaylar...

MASKE KULLANIMI ZORUNLU MU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni açıklamalar geldi. Ülke genelinde corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklayan Başkan Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz." dedi. Erdoğan, "Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." ifadelerini kulandı. Öte yandan Erdoğan, yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Başkan Erdoğan ayrıca, en az 3 adım mesafeye uymayanlara ceza verileceğini belirtti...

OTOBÜS METROBÜS METRO MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren maske takmayan vatandaşlar; metrobüs, otobüs, vapur ve metrolara alınmayacak. İBB'nin bu kararının ardından Ankara ve İzmir'de de aynı karar alındı ve maske takmayanların toplu taşımaya alınması yasaklandı.

MASKE FİYATLARI NE KADAR?

N95 model maskelerin fiyatları satıldığı yerlere göre farklılık göstermektedir. Bazı e-alışveriş sitelerinde 30 Türk Lirası fiyatla satılırken, Maskenin model, kalite, marka ve filtre özelliklerine göre 350 Türk Lirası fiyata kadar ulaştığı görülüyor

NANO MASKE NEDİR? NANO MASKE DOLANDIRICILIĞI

Türkiye'deki corona virüsü salgınından korunmak için son günlerde çevremizde "nano teknoloji" diye satılan siyah renkli maskelerin satışları patlama yaptı. Uzmanlar ise bu maskelerde belirtilen şekilde yıkama veya mikrodalga yoluyla sterilize etmenin imkansız olduğunu söylüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclisi Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkan Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık konuyla ilgili, "Yıkanarak veya mikrodalga fırına atarak maskelerin sterilize edilmesi imkansız. Bu maskeler hakkında şu anda elimizde hiçbir bilimsel veri yok" ifadelerini kullandı.