CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 20 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 20 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Günlerdir süren durgunluğun ardından altın piyasası haftanın son işlem gününe moralli başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 320 bin lira oldu. Haftalık kapanış öncesi ibrenin yukarı dönmesi, 'güvenli liman' arayan yatırımcının yüzünü güldürürken piyasalardaki hareketliliği de artırdı. İşte 20 Şubat 2026 güncel altın verileri ve piyasadaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:52
Canlı altın fiyatları | 20 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Hafta ortasındaki yatay seyrini kıran altın, bugün alıcılı bir seyir izleyerek yeniden yükseliş bandına girdi. Önceki günü 7 milyon 275 bin lira seviyelerinde tamamlayan kıymetli maden, yeni güne yüzde 0,6'lık bir primle başlayarak kilogram başına 7 milyon 320 bin lira seviyesine tırmandı. Küresel piyasalarda ons altının destek bulması ve iç piyasadaki talep artışı, bu yükselişte ana tetikleyici oldu. Analistler, 7 milyon 300 bin lira sınırının aşılmasının psikolojik bir eşik olduğunu belirtirken, gün içindeki oynaklığın haftalık kapanışa nasıl yansıyacağı merak konusu. Çeyrek ve gram altın tarafında da bu artışın yansımaları anbean takip ediliyor. İşte 20 Şubat Cuma Kapalı Çarşı'da altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.041,28 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.042,14 TL

20 ŞUBAT CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,82 (Alış) - 43,86 (Satış)

◼EURO: 51,55 (Alış) - 51,62 (Satış)

◼STERLİN: 58,96 (Alış) - 59,00 (Satış)

Canlı altın fiyatları | 20 Şubat 2026

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 3 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 320 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,41, bileşik getirisi yüzde 36,20 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6607, satışta 43,8357 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6441, satışta 43,8190 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3466 ve dolar/yen paritesi 155,100 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 71 dolardan işlem görüyor.

20 Şubat 2026 Kapalı Çarşı altın fiyatları

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (20 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 7.041,28₺

Gram Altın Satış: 7.042,14₺

Çeyrek Altın Alış: 11.905,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.061,00₺

Yarım Altın Alış: 23.810,00₺

Yarım Altın Satış: 24.107,00₺

Tam Altın Alış: 46.689,28₺

Tam Altın Satış: 47.632,96₺

Ata Altın Alış: 48.148,32₺

Ata Altın Satış: 49.386,32₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.641,45₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.699,95₺

Gümüş Alış: 109,88₺

Gümüş Satış: 110,01₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 20 Şubat Cuma günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da orta sahaya iki aday!
G.Saray'ın yıldızına Ancelotti kancası!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Yeni atama kararları Resmi Gazete'de: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin yardımcıları belli oldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:23
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:18
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:12
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... 00:59
Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik 00:59
Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum 00:59
Daha Eski
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:04
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:09
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:10
G.Saray'a Noa Lang jesti! G.Saray'a Noa Lang jesti! 00:58
Barış Alper için flaş haber! Juventus... Barış Alper için flaş haber! Juventus... 00:58
F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma 00:58