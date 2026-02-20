Canlı altın fiyatları | 20 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Hafta ortasındaki yatay seyrini kıran altın, bugün alıcılı bir seyir izleyerek yeniden yükseliş bandına girdi. Önceki günü 7 milyon 275 bin lira seviyelerinde tamamlayan kıymetli maden, yeni güne yüzde 0,6'lık bir primle başlayarak kilogram başına 7 milyon 320 bin lira seviyesine tırmandı. Küresel piyasalarda ons altının destek bulması ve iç piyasadaki talep artışı, bu yükselişte ana tetikleyici oldu. Analistler, 7 milyon 300 bin lira sınırının aşılmasının psikolojik bir eşik olduğunu belirtirken, gün içindeki oynaklığın haftalık kapanışa nasıl yansıyacağı merak konusu. Çeyrek ve gram altın tarafında da bu artışın yansımaları anbean takip ediliyor. İşte 20 Şubat Cuma Kapalı Çarşı'da altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.041,28 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.042,14 TL

20 ŞUBAT CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,82 (Alış) - 43,86 (Satış)

◼EURO: 51,55 (Alış) - 51,62 (Satış)

◼STERLİN: 58,96 (Alış) - 59,00 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 3 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 320 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,41, bileşik getirisi yüzde 36,20 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6607, satışta 43,8357 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6441, satışta 43,8190 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3466 ve dolar/yen paritesi 155,100 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 71 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (20 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.041,28₺

▶Gram Altın Satış: 7.042,14₺

▶Çeyrek Altın Alış: 11.905,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.061,00₺

▶Yarım Altın Alış: 23.810,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.107,00₺

▶Tam Altın Alış: 46.689,28₺

▶Tam Altın Satış: 47.632,96₺

▶Ata Altın Alış: 48.148,32₺

▶Ata Altın Satış: 49.386,32₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.641,45₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.699,95₺

▶Gümüş Alış: 109,88₺

▶Gümüş Satış: 110,01₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 20 Şubat Cuma günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.