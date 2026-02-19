Hatay deprem son dakika: AFAD şiddetini duyurdu! 20 Şubat 2026 deprem mi oldu?

HATAY DEPREM SON DAKİKA | Hatay'ın Kırıkhan ilçesi, sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06.10'da merkez üssü Kırıkhan olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin odak derinliği 9.27 kilometre olarak belirlenirken, sarsıntı Hatay genelinde geniş bir alanda hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda uyuyan vatandaşları uyandıran deprem sonrası kısa süreli panik yaşandı. AFAD ve ilgili birimler, depremin ardından bölgede saha tarama çalışmalarına vakit kaybetmeden başlarken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği öğrenildi.

HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, sarsıntının merkez üssünün stratejik konumu nedeniyle geniş bir çevrede hissedildi. Deprem başta Hatay il merkezi ve tüm ilçeleri olmak üzere, komşu iller olan Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in batı bölgelerinde hissedilirken; sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Ayrıca depremin merkez üssünün Suriye sınırına yakınlığı sebebiyle sınır ötesindeki yerleşim birimlerinde de sarsıntının kaydedildiği bildirildi. Depremin sığ odaklı (9.27 km) olması, sarsıntının yer yüzeyinde daha keskin hissedilmesine neden olsa da, bölgedeki saha tarama ekipleri şu ana kadar komşu illerden de yansıyan herhangi bir yıkım veya yaralanma bilgisinin bulunmadığını teyit etti.

