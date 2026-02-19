CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hatay deprem son dakika: AFAD şiddetini duyurdu! 20 Şubat 2026 deprem mi oldu?

Hatay deprem son dakika: AFAD şiddetini duyurdu! 20 Şubat 2026 deprem mi oldu?

Hatay güne deprem sarsıntısıyla uyandı! AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sabah saat 06.10’da hissedilir derecede bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken, deprem başta Kırıkhan olmak üzere Antakya ve çevre ilçelerde de paniğe neden oldu. Yerin yaklaşık 9.27 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Peki, deprem sonrası bölgede herhangi bir hasar veya olumsuzluk yaşandı mı? İşte AFAD ve yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilerle Hatay depremine dair teknik detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:29 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:33
Hatay deprem son dakika: AFAD şiddetini duyurdu! 20 Şubat 2026 deprem mi oldu?

HATAY DEPREM SON DAKİKA | Hatay'ın Kırıkhan ilçesi, sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06.10'da merkez üssü Kırıkhan olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin odak derinliği 9.27 kilometre olarak belirlenirken, sarsıntı Hatay genelinde geniş bir alanda hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda uyuyan vatandaşları uyandıran deprem sonrası kısa süreli panik yaşandı. AFAD ve ilgili birimler, depremin ardından bölgede saha tarama çalışmalarına vakit kaybetmeden başlarken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği öğrenildi.

Hatay'da korkutan deprem (20 Şubat 2026)

HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, sarsıntının merkez üssünün stratejik konumu nedeniyle geniş bir çevrede hissedildi. Deprem başta Hatay il merkezi ve tüm ilçeleri olmak üzere, komşu iller olan Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in batı bölgelerinde hissedilirken; sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Ayrıca depremin merkez üssünün Suriye sınırına yakınlığı sebebiyle sınır ötesindeki yerleşim birimlerinde de sarsıntının kaydedildiği bildirildi. Depremin sığ odaklı (9.27 km) olması, sarsıntının yer yüzeyinde daha keskin hissedilmesine neden olsa da, bölgedeki saha tarama ekipleri şu ana kadar komşu illerden de yansıyan herhangi bir yıkım veya yaralanma bilgisinin bulunmadığını teyit etti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIkla-Gör

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIkla-Gör

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın yıldızına Ancelotti kancası!
G.Saray'da orta sahaya iki aday!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Türkiye’nin sosyal medya adımı Avrupa’ya örnek oldu: 15 yaş altına dijital koruma
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:23
F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! F.Bahçe - N. Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar! 01:18
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:12
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... 00:59
Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik 00:59
Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum 00:59
Daha Eski
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:04
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:09
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:10
G.Saray'a Noa Lang jesti! G.Saray'a Noa Lang jesti! 00:58
Barış Alper için flaş haber! Juventus... Barış Alper için flaş haber! Juventus... 00:58
F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma 00:58