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Haberler Güreş

Akgül resmen aday

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu dün resmen duyurdu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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Akgül resmen aday

3 yılda bir gerçekleşen, spor federasyonları başkanlık seçimlerine az bir süre kala 1 olimpiyat, 3 dünya, 11 Avrupa şampiyonluğu olan ve bu 3 kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 22 madalya kazanan eski milli güreşçi Taha Akgül, 9 Kasım'da gerçekleşecek olan Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Seçimlerin Türk güreşi için bir milat olacağını ifade eden Akgül, Türk güreşindeki eksiklikleri araştırıp tespit ettiğini belirterek, "Sahada ise daha dinamik, dünya güreşinin son halini daha iyi bilen, daha iyi çözümleyen, rakipleri daha iyi tanıyan hocalarımızla çalışıp daha dinamik bir yapı oluşturacağız. Liyakatli kadrolarla çalışacağız. Birlikte güreş birlikte başarı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere olan teveccühü ve desteği çok önemli, sayın cumhurbaşkanımız bizim her zaman yanımızda oldu" dedi.

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