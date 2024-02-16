Zeynet Yetgil'den bronz madalya!

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil, Macar rakibi Sztalvira Orsus'u 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Zeynep Yetgil, ilk turda Polonyalı Katarzyna Krawczyk'ı 8-1 yenerken; çeyrek finalde Avrupa şampiyonu İsveçli Emma Malmgren'e 8-4 kaybetti. Milli güreşçi, repesaj maçında ise Rumen Elena Ionescu'yu 8-0 yenerek bronz madalya için Macar rakibi Sztalvira Orsus ile karşılaştı. Yetgil, Macar rakibi Sztalvira Orsus'u 3-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.