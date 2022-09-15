Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya maçına çıkacak!

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Buse, kadınlar 72 kilo repesaj müsabakasında Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı.

Rakibini 10-1 yenen milli güreşçi, akşam seansında Japon güreşçi Masako Furuichi ile bronz madalya müsabakası yapacak.

Şampiyonada bugün ayrıca erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, 70 kiloda Servet Çoşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve 86 kiloda Fatih Erdin elemelerde mücadele edecek.