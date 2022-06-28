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Muhammet Karavuş Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu

19'uncu Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Milli güreşçi Muhammet Karavuş, serbest stil 57 kilo finalinde İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 21:43
Muhammet Karavuş Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu

Milli güreşçi Muhammet Karavuş, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kilo finalinde İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu, grup maçlarında önce Levan Metreveli Vartanov'u 7-2; daha sonra ise Cezayirli Salah Eddine Kateb'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalyan Studd Obispado Morris'i 10-0 ile geçen Karavuş, finale adını yazdırdı. Grup maçında 7-2 mağlup ettiği İspanyol Levan Metreveli Vartanov'u, finalde 9-2 yenen Karavuş, şampiyon oldu.

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