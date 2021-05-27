Haberler Güreş 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ertelendi

'ncı ertelendi

'de bu yıl seyircisiz yapılmasına karar verilen 'ncı , 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelendi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:14
660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ertelendi

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle 659'uncusu yapılamayan 'nin, tarafından 'ıncısının seyircisiz olarak yapılmasına karar verildi. Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen ve 'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her yıl olduğu gibi 'nda yapılacak. Bu yıl 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verilen organizasyonun bir hafta ertelendiği açıklandı. Başkanı ve Edirne Belediye Başkanı bir araya gelerek değerlendirmede bulundu. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, lisans vize tarihleriyle müsabaka tarihlerinin çakışmasından dolayı güreşlerin 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelendiği ifade edildi.

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