CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Felipinho hamlesi

Felipinho hamlesi

Göztepe, Athletico Paranaense’den 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipinho’yu kadrosuna katıyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Felipinho hamlesi

Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda, Athletico Paranaense'den Brezilyalı oyuncu Felipinho'yu öncelikli orta saha hedefi olarak belirledi. Hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında oynayabilen oyuncu için kulüpler arasında ilk temaslar kuruldu. 24 yaşındaki yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2027'nin sonuna kadar devam ediyor. Mevcut lig sezonunda 7 maçta forma giyen oyuncunun Transfermarkt'taki piyasa değeri1 milyon euro gösteriliyor.

GÖKDENİZ İMZALADI

İzmir temsilcisi Göztepe, 450 bin euro bonservis bedeliyle 1'inci Lig temsilcisi Bodrum FK'dan renklerine bağladığı Gökdeniz Bayrakdar'ın imzasını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

AYRILIKLAR YAŞANABİLİR

Yaz tranfser döneminde kadrosuna 6 yeni isim katan Göztepe'de Dennis, Juan ve Arda Okan'a birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi. Yönetimin de uygun teklifler gelmesi halinde oyuncuların satışına sıcak baktığı belirtildi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
UEFA ülke puanı güncellendi!
F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı!
DİĞER
"Güneşin Doğduğu Yer"in kadrosuna katıldı! Çağıl Aydıner, Suzi karakteriyle geliyor
MGK bugün Beştepe'de toplanıyor: Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ve bölgesel güvenlik başlıkları masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'da Pavard çılgınlığı!
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! İsmail Kartal'dan Sidiki Cherif açıklaması! 01:16
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 01:16
F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... F.Bahçe'den resmi açıklama! Transfer... 01:16
UEFA ülke puanı güncellendi! UEFA ülke puanı güncellendi! 01:16
F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı! F.Bahçe Kadıköy'de avantajı kaptı! 01:16
Hakemden skandal karar! Hakemden skandal karar! 01:16
Daha Eski
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 01:16
Salah, Trabzon'da! İşte ilk sözleri Salah, Trabzon'da! İşte ilk sözleri 01:16
F.Bahçe'de Talisca farkı! F.Bahçe'de Talisca farkı! 01:16
G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı 01:16
Trabzon'da Salah coşkusu! İşte o görüntüler Trabzon'da Salah coşkusu! İşte o görüntüler 01:16
Batrakov'dan G.Saray için transfer açıklaması! Batrakov'dan G.Saray için transfer açıklaması! 01:16