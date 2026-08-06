Felipinho hamlesi

Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda, Athletico Paranaense'den Brezilyalı oyuncu Felipinho'yu öncelikli orta saha hedefi olarak belirledi. Hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında oynayabilen oyuncu için kulüpler arasında ilk temaslar kuruldu. 24 yaşındaki yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2027'nin sonuna kadar devam ediyor. Mevcut lig sezonunda 7 maçta forma giyen oyuncunun Transfermarkt'taki piyasa değeri1 milyon euro gösteriliyor.

GÖKDENİZ İMZALADI

İzmir temsilcisi Göztepe, 450 bin euro bonservis bedeliyle 1'inci Lig temsilcisi Bodrum FK'dan renklerine bağladığı Gökdeniz Bayrakdar'ın imzasını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

AYRILIKLAR YAŞANABİLİR

Yaz tranfser döneminde kadrosuna 6 yeni isim katan Göztepe'de Dennis, Juan ve Arda Okan'a birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi. Yönetimin de uygun teklifler gelmesi halinde oyuncuların satışına sıcak baktığı belirtildi.