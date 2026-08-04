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İlk hedef Ponte

Sarı-kırmızılılar, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo’da forma giyen 23 yaşındaki Uruguaylı sağ bek Mateo Ponte’yi radarına aldı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
İlk hedef Ponte

Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo'da forma giyen 23 yaşındaki Uruguaylı sağ bek Mateo Ponte ile yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuyu ilk etapta kiralık olarak kadroya katmayı ve sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemeyi hedefliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Göztepe yönetimi performansına göre bu opsiyonu değerlendirmeyi planlıyor. Mateo Ponte, kariyerinde Brezilya Serie A'da toplamda 47 maça çıktı; bu maçlarda 5 gol ve 1 asist üretti.

FORVETE YERLİ HAMLESİ

İzmir temsilcisi, Juan'ın olası ayrılığıyla oluşacak golcü boşluğunu doldurmak için yerli ve lig tecrübesi bulunan Sivasspor'un 27 yaşındaki forveti Bekir Turaç Böke ile anlaştı. Etimesgut Belediye, Altındağ Belediye, Artvin Hopaspor, Çankaya FK formaları da giyen Bekir Turaç, Denizlispor'da parladıktan sonra 2024-2025 sezonunda o dönem Süper Lig'de Sivasspor'a transfer olmuştu. Bekir Turaç geçen sezon ise 1. Lig'de 29 maçta 8 gol, 1 asist katkısı yaptı.

BAŞARIMIZIN SEBEBİ TARAFTARLAR

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, sponsorlara teşekkür etti. Sepil, kulübün başarısındaki en önemli gücün taraftarı olduğunu söyledi.

Botafogo, Ponte'nin artan performansı üzerine Eylül 2025'te sözleşmesini Temmuz 2028'e kadar uzatmıştı. Genç oyuncu, 2023'teki U20 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile 5 maça çıktı.

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