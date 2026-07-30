Luka’da islem tamam

Göztepe'de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok bölgeye takviye yapan İzmir temsilcisi, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, PAOK'tan 27 yaşındaki Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Göztepe'nin, Gugeshashvili'yi 900 bin euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtilirken, sözleşmede de zorunlu satın alma maddesinin yer almayacağı ifade edildi.

KALESİNİ SAĞLAMA ALDI

Son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Atromitos Athens forma giyen Gugeshashvili, kariyerinde 197 resmî karşılaşmada görev aldı ve 64 maçta kalesini gole kapattı. 27 yaşındaki Gürcü kaleci, Gürcistan A Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Gugeshashvili'nin Göztepe'nin kaleci rotasyonuna rekabet ve alternatif getirmesi bekleniyor. Kulüp açıklamasında oyuncuya "Ailemize hoş geldin" denilerek, forma altında başarılar ve unutulmaz anlar dilendi.