CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Kampımız güzel geçiyor

Kampımız güzel geçiyor

Göztepe'nin 23 yaşındaki başarılı sağ beki Arda Okan Kurtulan, yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini söyledi. Kurtulan, "Kampımız güzel geçiyor. Kamptaki çalışma temposu oldukça yüksek ancak bunun karşılığını sezon boyunca alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Kampımız güzel geçiyor
Göztepe'nin 23 yaşındaki başarılı sağ beki Arda Okan Kurtulan, yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini söyledi. Kurtulan, "Kampımız güzel geçiyor. Kamptaki çalışma temposu oldukça yüksek ancak bunun karşılığını sezon boyunca alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Real Madrid'in efsanesi F.Bahçe'ye önerildi!
G.Saray yıldız isimle el sıkıştı! Transferi duyurdular
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Haluk Levent’in kaçış rotası Yunan adalarıydı! Bakan Gürlek Ahbap soruşturmasının detaylarını açıkladı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı!
Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan maç sonu ayrılık açıklaması! Okan Buruk'tan maç sonu ayrılık açıklaması! 00:52
G.Saray'dan Avusturya'da kötü prova! G.Saray'dan Avusturya'da kötü prova! 00:52
G.Saray yıldız isimle el sıkıştı! Transferi duyurdular G.Saray yıldız isimle el sıkıştı! Transferi duyurdular 00:52
Kartal'a Fred şoku! Kalacak demişti ama... Kartal'a Fred şoku! Kalacak demişti ama... 00:52
Beşiktaş'tan Darwin Nunez bombası! Beşiktaş'tan Darwin Nunez bombası! 00:52
Leao'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Leao'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 00:52
Daha Eski
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 00:52
F.Bahçe yeni Dzeko'sunu buldu! F.Bahçe yeni Dzeko'sunu buldu! 00:52
F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! 00:52
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri 00:52
F.Bahçe transferi bitiriyor! F.Bahçe transferi bitiriyor! 00:52
Livakovic F.Bahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı Livakovic F.Bahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı 00:52