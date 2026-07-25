Göztepe'nin 23 yaşındaki başarılı sağ beki Arda Okan Kurtulan, yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini söyledi. Kurtulan, "Kampımız güzel geçiyor. Kamptaki çalışma temposu oldukça yüksek ancak bunun karşılığını sezon boyunca alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Göztepe'nin 23 yaşındaki başarılı sağ beki Arda Okan Kurtulan, yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini söyledi. Kurtulan, "Kampımız güzel geçiyor. Kamptaki çalışma temposu oldukça yüksek ancak bunun karşılığını sezon boyunca alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.