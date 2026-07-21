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Haberler Göztepe Göztepe 3’te 3 yaptı

Göztepe 3’te 3 yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yapan Göztepe, oynadığı 3. hazırlık maçını da kazanıp taraftarına umut verdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Göztepe 3’te 3 yaptı
Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Dhafra ile karşı karşıya gelen sarıkırmızılılar, 2-1 kazanarak iyi sinyaller verdi. 26 Temmuz'a kadar Slovenya'da çalışmalarını sürdürecek Göztepe, 2 hazırlık maçı daha oynayacak. Göztepe, 23 Temmuz'da Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, kampın son gününde ise Hırvatistan temsilcisi Rudes ile oynayıp yurda dönecek. İzmir ekibi daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Gorica ve Cherkasy'yi 2-0 yenmişti.
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