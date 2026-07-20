Ndaba harekatı

Göztepe, Lecce’de forma giyen 26 yaşındaki İrlandalı sol bek Corrie Ndaba’yı gündemine aldı
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Süper Lig'de yeni sezon öncesi Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos ve Sonko Sundberg'i kadrosuna dahil eden Göztepe, sol bek arayışlarını hızlandırdı. Kaptan İsmail Köybaşı'nın aktif futbolculuk kariyerini sona erdirmesinin ardından sadece Amin Cherni'yi kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılılar, İrlandalı Corrie Ndaba'yı gündemine aldı. Bonservisi İtalyan ekibi Lecce'de olan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Serie A'da 14 müsabakaya çıktı. Lecce'de 547 dakika süre alan Ndaba, İngiltere'de Ipswich'de yetişti. Oyuncu, 2 kez İrlanda Milli Takımı'nda forma giydi.