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Haberler Göztepe Göztepe, Andre Henrique'yi açıkladı

Göztepe, Andre Henrique'yi açıkladı

Göztepe, Andre Henrique'nin transferini resmen duyurdu. İşte İzmir ekibinin resmi açıklaması...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 18:33
Göztepe, Andre Henrique'yi açıkladı

Trendyol Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde Brezilya ekibi Gremio'dan kadrosuna kattığı golcü Andre Henrique'nin imzasını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Göztepe'nin futbolcu için 2 milyon euro bonservis ödeyeceği ortaya çıkarken, Henrique son olarak Brezilya ekibi Hercilio Luz'da kiralık olarak forma giymişti.

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