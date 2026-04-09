İzmir'de kapalı gişe

Ev sahibi Göztepe taraftarları Galatasaray maçına büyük ilgi gösterdi. İsonem Park Gürsel Aksel Stadı tribünleri tamamen dolduruldu. Kapalı gişe olan karşılaşmada İzmir ekibinin taraftarları bir kez daha unutulmaz bir atmosfer oluşturdu. Mücadele öncesi seremonide klasikleşen ve her maçta olduğu gibi Levent Yüksel'in 'Medcezir' şarkısı çalındı. Ayrıca Göztepe tribünlerinde sarı-kırmızılı bayraklarla görsel bir şölen sunuldu. Ev sahibi takımın taraftarları maç boyunca takımlarını tezahüratlarla destekledi. Öte yandas İzmir temsilcisinin taraftarları karşılaşma öncesi stat dışında takım otobüsü stada girerken de alkışlarla takımlarına moral vermeye gayret etti.