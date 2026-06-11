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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbataların alınmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verdi. Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, bir yıldız golcüyü daha listesine aldı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 08:52
Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Sarı-lacivertlilerde yeni sezonun golcüleri artık belli oluyor.

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Yeniden göreve seçilen Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, ilk transferi Vedat Muriqi ile yapıyor.

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Seçim sürecinde başlayan görüşmeler artık nihayete erdi. 32 yaşındaki Kosovalı forvetle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, kulübü Mallorca ile de görüşmeleri tamamladı.

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'yi 15 milyon Euro'ya transfer etti.

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Sarı-lacivertliler, Kosovalı santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

GUIRASSY DE AN MESELESİ

Sarı Kanarya'da ikinci forvetin ise Serhou Guirassy'nin olması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Benzer şekilde seçim sürecinde başlayan görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki Guirassy ile her konuda anlaştı.

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Gineli yıldızın kulübü Borussia Dortmund'la da temaslar sıklaştırıldı.

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Fenerbahçe'nin Guirassy'de artık mutlu sona çok yakın olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

SHOMURODOV LİSTEDE

Forvet transferine çok önem veren Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir'in gol kralı yıldızı Eldor Shomurodov listeye eklendi.

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Alternatifler hazırlayan sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki Özbek forveti yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Aykut Kocaman'ın raporuna RAMS Başakşehir'le temaslar kurulacak.

Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...

Eldor Shomurodov, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de attığı 22 golle Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu ile birlikte gol kralı olmuştu.

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