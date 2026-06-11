Fenerbahçe'ye gol kralı forvet! Herkes Muriqi ve Guirassy'yi beklerken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbataların alınmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verdi. Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, bir yıldız golcüyü daha listesine aldı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 08:52
Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'yi 15 milyon Euro'ya transfer etti.
Sarı-lacivertliler, Kosovalı santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
GUIRASSY DE AN MESELESİ
Sarı Kanarya'da ikinci forvetin ise Serhou Guirassy'nin olması bekleniyor.
Benzer şekilde seçim sürecinde başlayan görüşmelerde son aşamaya gelindi.
Sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki Guirassy ile her konuda anlaştı.
Gineli yıldızın kulübü Borussia Dortmund'la da temaslar sıklaştırıldı.
Fenerbahçe'nin Guirassy'de artık mutlu sona çok yakın olduğu kaydedildi.
SHOMURODOV LİSTEDE
Forvet transferine çok önem veren Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir'in gol kralı yıldızı Eldor Shomurodov listeye eklendi.
Alternatifler hazırlayan sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki Özbek forveti yakından takip ediyor.
Aykut Kocaman'ın raporuna RAMS Başakşehir'le temaslar kurulacak.
Eldor Shomurodov, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de attığı 22 golle Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu ile birlikte gol kralı olmuştu.
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