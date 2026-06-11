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Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündemini meşgul eden Serhou Guirassy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Gineli golcünün menajeri aynı zamanda kardeşi olan Karamba Guirassy'nin yapmış olduğu açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 20:28 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 20:30
Fenerbahçe geride kalan sezon ligi 2. sırada ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında tamamladı.
Sarı-lacivertliler böylece uzun yıllardır hayalini kurduğu şampiyonluğa yine kavuşamadı.
Kanarya'da sezonun sona ermesinin ardından camiada büyük bir yapılanmaya gidildi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri gerçekleşti ve Kanarya'da bir kez daha yeniden Aziz Yıldırım dönemi başladı.
Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından sarı-lacivertliler transferde vites yükseltti.
Fenerbahçe'de güçlü bir kadro kurulması hedeflenirken forvet transferinde adı geçen isimlerden birisi de Serhou Guirassy.
Borussia Dortmund formasını terleten Gineli golcünün transfer durumu dikkatle takip edilirken oldukça flaş bir gelişme yaşandı.
Serhou Guirassy'nin kardeşi ve menajeri Karamba Guirassy, Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığı iddialarına ilişkin SkySport'a açıklamalarda bulundu.
"KESİNLİKLE GERÇEK DEĞİL"
Karamba Guirassy, kardeşinin transfer durumu hakkında, "Açıklamak gerekirse, herhangi bir anlaşma yapılmadı. Serhou şu anda gelecek sezon için seçeneklerini gözden geçiriyor.
Sözlü anlaşma iddiaları kesinlikle doğru değil" şeklinde konuştu.