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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer gündemini meşgul eden Serhou Guirassy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Gineli golcünün menajeri aynı zamanda kardeşi olan Karamba Guirassy'nin yapmış olduğu açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 20:28 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 20:30
Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe geride kalan sezon ligi 2. sırada ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında tamamladı.

Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Sarı-lacivertliler böylece uzun yıllardır hayalini kurduğu şampiyonluğa yine kavuşamadı.

Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Kanarya'da sezonun sona ermesinin ardından camiada büyük bir yapılanmaya gidildi.

Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri gerçekleşti ve Kanarya'da bir kez daha yeniden Aziz Yıldırım dönemi başladı.

Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından sarı-lacivertliler transferde vites yükseltti.

Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe'de güçlü bir kadro kurulması hedeflenirken forvet transferinde adı geçen isimlerden birisi de Serhou Guirassy.

Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Borussia Dortmund formasını terleten Gineli golcünün transfer durumu dikkatle takip edilirken oldukça flaş bir gelişme yaşandı.

Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Serhou Guirassy'nin kardeşi ve menajeri Karamba Guirassy, Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığı iddialarına ilişkin SkySport'a açıklamalarda bulundu.

Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

"KESİNLİKLE GERÇEK DEĞİL"

Karamba Guirassy, kardeşinin transfer durumu hakkında, "Açıklamak gerekirse, herhangi bir anlaşma yapılmadı. Serhou şu anda gelecek sezon için seçeneklerini gözden geçiriyor.

Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Sözlü anlaşma iddiaları kesinlikle doğru değil" şeklinde konuştu.

Menajeri resmen açıkladı! Serhou Guirassy Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

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