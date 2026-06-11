2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...
2026 Dünya Kupası'nda 48 takımın turnuvadaki tur ihtimalleri belirlendi. İşte A Milli Futbol Takımımız için verilen ihtimaller... | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 15:47 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 15:54
İspanya'yı yüzde 13.53 ihtimalle Fransa ve yüzde 10.49 ihtimalle İngiltere takip etti.
Son şampiyon Arjantin ise yüzde 9.58'lik ihtimalle 4'üncü favori olarak gösterildi.
BİZİM ÇOCUKLAR'IN TUR İHTİMALLERİ
D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri'yle karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın tur ihtimalleri de belirlendi.
Türkiye'nin grup lideri olma ihtimali yüzde 33.79 olarak hesaplandı.
Ay-yıldızlıların son 32'de yer alma ihtimali yüzde 78.90 ve son 16'ya yükselme ihtimali ise yüzde 41.48 olarak belirlendi.
Dünya Kupası'nda son 16'dan sonraki turlar için yapılan hesaplamalar içinse Bizim Çocuklar'a verilen ihtimaller şöyle:
Çeyrek final: Yüzde 18.94
Yarı final: Yüzde 7.56
Final: Yüzde 2.94
Şampiyonluk: Yüzde 1.00
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