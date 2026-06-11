2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...

Ay-yıldızlıların son 32'de yer alma ihtimali yüzde 78.90 ve son 16'ya yükselme ihtimali ise yüzde 41.48 olarak belirlendi.

Dünya Kupası'nda son 16'dan sonraki turlar için yapılan hesaplamalar içinse Bizim Çocuklar'a verilen ihtimaller şöyle: