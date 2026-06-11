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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...

2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...

2026 Dünya Kupası'nda 48 takımın turnuvadaki tur ihtimalleri belirlendi. İşte A Milli Futbol Takımımız için verilen ihtimaller... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 15:47 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 15:54
2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda 48 takımın turnuvadaki tur ihtimalleri belirlendi.

2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...

Opta tarafından hazırlanan raporda takımların son 32, son 16, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimallerine yer verildi.

2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...

2026 Dünya Kupası'nın favorisi olarak son Avrupa şampiyonu İspanya gösterildi. İspanya'nın turnuvayı kazanma ihtimali yüzde 16.06 olarak hesaplandı.

2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...

İspanya'yı yüzde 13.53 ihtimalle Fransa ve yüzde 10.49 ihtimalle İngiltere takip etti.

2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...

Son şampiyon Arjantin ise yüzde 9.58'lik ihtimalle 4'üncü favori olarak gösterildi.

2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...

BİZİM ÇOCUKLAR'IN TUR İHTİMALLERİ

D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri'yle karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın tur ihtimalleri de belirlendi.

2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...

Türkiye'nin grup lideri olma ihtimali yüzde 33.79 olarak hesaplandı.

2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...

Ay-yıldızlıların son 32'de yer alma ihtimali yüzde 78.90 ve son 16'ya yükselme ihtimali ise yüzde 41.48 olarak belirlendi.

2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...

Dünya Kupası'nda son 16'dan sonraki turlar için yapılan hesaplamalar içinse Bizim Çocuklar'a verilen ihtimaller şöyle:

2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! Bizim Çocuklar'ın şampiyonluk şansı...

Çeyrek final: Yüzde 18.94
Yarı final: Yüzde 7.56
Final: Yüzde 2.94
Şampiyonluk: Yüzde 1.00

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