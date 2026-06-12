Galatasaray'da Coman heyecanı! Transferde flaş Sane detayı

TAM BİR KUPA CANAVARI Kingsley Coman, kariyerinde Bayern Münih ile tam 9 kez Bundesliga şampiyonluğu ve 1 kez Şampiyonlar Ligi kazanmanın mutluluğunu yaşadı. 2 kez Juventus ile İtalya Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Paris Saint Germain döneminde ise Ligue 1'de 2 kez şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.