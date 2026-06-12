Galatasaray'da Coman heyecanı! Transferde flaş Sane detayı

Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'un son olarak dünyaca ünlü yıldız Kingsley Coman'ı gündemine aldığı öğrenildi. Bu transferdeki Leroy Sane detayı ise oldukça dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50
Galatasaray geride kalan sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Cimbom, Okan Buruk önderliğinde üst üste 4. kez ligde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın dışında Avrupa'da da önemli bir başarı sağlamak istiyor.
Devler Ligi'nde ses getirmek isteyen Cimbom'da kadro planlama çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da bu doğrultuda güçlü bir kadro kurulması planlanıyor.
Sarı-kırmızılıların yıldız transferi konusunda gündemine aldığı isimlerden birisinin de Kingsley Coman olduğu öğrenildi.
Fransız futbolcunun Jorge Jesus'un vedasının ardından Al Nassr'dan ayrılmayı düşündüğü bilgisi var.
Galatasaray yönetiminin, Şampiyonlar Lig'ne dönmek isteyen ve Leroy Sane ile iyi arkadaş olan 29 yaşındaki sol kanada teklif götüreceği belirtildi.
TAM BİR KUPA CANAVARI
Kingsley Coman, kariyerinde Bayern Münih ile tam 9 kez Bundesliga şampiyonluğu ve 1 kez Şampiyonlar Ligi kazanmanın mutluluğunu yaşadı. 2 kez Juventus ile İtalya Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Paris Saint Germain döneminde ise Ligue 1'de 2 kez şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.
Futbolcu kariyerindeki kupa koleksiyonuna son olarak Al Nassr ile Suudi Arabistan Pro Lig şampiyonluğunu ekledi.