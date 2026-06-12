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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde Nathan Ake bombası!

Fenerbahçe'den transferde Nathan Ake bombası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Nathan Ake'yi gündemine aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den transferde Nathan Ake bombası!

Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım, mazbatasını almasının ardından transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'den transferde Nathan Ake bombası!

Yıldırım'ın ilk hedefi; seçim öncesi transfer listesine yazdığı isim olan Manchester City'nin stoperi Nathan Ake...

Fenerbahçe'den transferde Nathan Ake bombası!

Sarı lacivertliler, Hollandalı stoper için düğmeye bastı. Yıldırım'ın seçilmesiyle futbol yapılanmasının başına geçen Oğuz Çetin, bugün İngiltere'ye gidecek.

Fenerbahçe'den transferde Nathan Ake bombası!

Tecrübeli spor adamı, hafta sonunda ise M. City'li yetkililerle masaya oturacak.

Fenerbahçe'den transferde Nathan Ake bombası!

8 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Ake'nin Milan Skriniar ile iyi bir ikili oluşturacağına inanan yönetim, oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk temaslarda olumlu dönüş almıştı.

Fenerbahçe'den transferde Nathan Ake bombası!

Fenerbahçeli yetkililer, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 31 yaşındaki stoper için Premier Lig devine 8 milyon euro bonservis bedeli önerecek.

Fenerbahçe'den transferde Nathan Ake bombası!

Manchester City, yeni sezon planlamasında düşünmediği Hollandalı oyuncu için 15 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor.

Fenerbahçe'den transferde Nathan Ake bombası!

Ancak İngiliz medyası, 10 milyon euroya transferin bitebileceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den transferde Nathan Ake bombası!

ROTASYONDA KALDI

Nathan Ake, geçen sezon Pep Guardiola tarafından fazla tercih edilmedi ve rotasyonda kaldı. Hollandalı stoper; geride bıraktığımız sezon 32 maçta forma giyerken, bin 644 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe'den transferde Nathan Ake bombası!

6 SEZONDA 12 KUPA

Nathan Ake, 2020 yaz transfer döneminde Bournemouth'tan Manchester City'ye 45 milyon 300 bin euroya geldi. 6 sezonda City'yle 1 Şampiyonlar Ligi, 4 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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