Fenerbahçe'den transferde Nathan Ake bombası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Nathan Ake'yi gündemine aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50
Tecrübeli spor adamı, hafta sonunda ise M. City'li yetkililerle masaya oturacak.
8 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Ake'nin Milan Skriniar ile iyi bir ikili oluşturacağına inanan yönetim, oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk temaslarda olumlu dönüş almıştı.
Fenerbahçeli yetkililer, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 31 yaşındaki stoper için Premier Lig devine 8 milyon euro bonservis bedeli önerecek.
Manchester City, yeni sezon planlamasında düşünmediği Hollandalı oyuncu için 15 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor.
Ancak İngiliz medyası, 10 milyon euroya transferin bitebileceğini duyurdu.
ROTASYONDA KALDI
Nathan Ake, geçen sezon Pep Guardiola tarafından fazla tercih edilmedi ve rotasyonda kaldı. Hollandalı stoper; geride bıraktığımız sezon 32 maçta forma giyerken, bin 644 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı sağlayamadı.
6 SEZONDA 12 KUPA
Nathan Ake, 2020 yaz transfer döneminde Bournemouth'tan Manchester City'ye 45 milyon 300 bin euroya geldi. 6 sezonda City'yle 1 Şampiyonlar Ligi, 4 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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