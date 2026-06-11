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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Kanada'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi!

A Milli Takım Kanada'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi!

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında oynayacağı Avustralya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Killarney Park'taki antrenman sahasında yaptı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:07
A Milli Takım Kanada'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bugün Kanada'ya gelen ay-yıldızlı ekip, ilk idmanını Killarney Park'taki antrenman sahasında yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Basına açık bölümde oyuncuların oldukça neşeli olduğu görüldü.

Tedavisi süren Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, basına kapalı bölümde bireysel çalıştığı belirtildi.

İdmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz birlikte izledi.

Türkiye, Avustralya maçının son antrenmanını 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Killarney Park'ta gerçekleştirecek.

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