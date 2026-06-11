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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan 22'lik orta sahaya kanca! Dev kulüpler de peşinde

Galatasaray'dan 22'lik orta sahaya kanca! Dev kulüpler de peşinde

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 10+4 kuralına göre hamlelerini gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, kariyerini İngiltere'de sürdüren genç yıldıza talip oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 14:16
Galatasaray'dan 22'lik orta sahaya kanca! Dev kulüpler de peşinde

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve gelecek sezonu da zirvede noktalayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan 22'lik orta sahaya kanca! Dev kulüpler de peşinde

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan 22'lik orta sahaya kanca! Dev kulüpler de peşinde

Yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonda şansını sonuna kadar zorlayacak bir takım yaratmak istiyor.

Galatasaray'dan 22'lik orta sahaya kanca! Dev kulüpler de peşinde

Dört koldan arayışlarını sürdüren yönetim, bir yandan 10+4 yabancı kuralı nedeniyle genç isimleri de takıma kazandırmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan 22'lik orta sahaya kanca! Dev kulüpler de peşinde

Bu doğrultuda adı geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran ile anılan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan 22'lik orta sahaya kanca! Dev kulüpler de peşinde

ASLAN'A GENÇLİK AŞISI: SOUNGOUTOU MAGASSA

Fransız basını, Galatasaray'ın bu sezon Premier Lig'de Championship'e düşen West Ham United'da forma giyen Soungoutou Magassa ile ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray'dan 22'lik orta sahaya kanca! Dev kulüpler de peşinde

JUVENTUS VE FRANKFURT DA İSTİYOR

Haberde Fransız futbolcuyu sarı-kırmızılıların yanı sıra Juventus ve Eintracht Frankfurt'un da istediği yazıldı.

Galatasaray'dan 22'lik orta sahaya kanca! Dev kulüpler de peşinde

Üç takımın da 1.90 boyundaki orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği belirtildi.

Galatasaray'dan 22'lik orta sahaya kanca! Dev kulüpler de peşinde

Soungoutou Magassa, geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla çıktığı 26 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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