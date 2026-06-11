Galatasaray'dan 22'lik orta sahaya kanca! Dev kulüpler de peşinde
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 10+4 kuralına göre hamlelerini gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, kariyerini İngiltere'de sürdüren genç yıldıza talip oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 14:16
Dört koldan arayışlarını sürdüren yönetim, bir yandan 10+4 yabancı kuralı nedeniyle genç isimleri de takıma kazandırmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda adı geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran ile anılan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ASLAN'A GENÇLİK AŞISI: SOUNGOUTOU MAGASSA
Fransız basını, Galatasaray'ın bu sezon Premier Lig'de Championship'e düşen West Ham United'da forma giyen Soungoutou Magassa ile ilgilendiğini yazdı.
JUVENTUS VE FRANKFURT DA İSTİYOR
Haberde Fransız futbolcuyu sarı-kırmızılıların yanı sıra Juventus ve Eintracht Frankfurt'un da istediği yazıldı.
Üç takımın da 1.90 boyundaki orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği belirtildi.
Soungoutou Magassa, geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla çıktığı 26 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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