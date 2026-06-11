Galatasaray'dan 22'lik orta sahaya kanca! Dev kulüpler de peşinde

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve gelecek sezonu da zirvede noktalayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonda şansını sonuna kadar zorlayacak bir takım yaratmak istiyor.