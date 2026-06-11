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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü

Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. 10 numaraya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların AS Monaco'dan Maghnes Akliouche'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 14:54
Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü

Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü

Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilecek geniş ve güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar bu doğrultu transfer rotasını oluşturdu.

Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü

Hücum hattına yaratıcı bir oyuncu eklemesi yapmak isteyen Galatasaray, Mertens'in ayrılığının ardından dolmayan 10 numara mevkisine de çözüm üretmeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü

Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü

Transferfeed'de yer alan habere göre Galatasaray, AS Monaco'dan ayrılmak istediğini açıklayan Cezayir asıllı Fransız kanat Maghnes Akliouche'yi kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü

Şu anda Fransa Milli Takımı kadrosunda yer akan 24 yaşındaki futbolcunun kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda devam etmek istediği belirtildi.

Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü

Haberde ayrıca, Liverpool'un da ilgisi bulunan futbolcunun transferiyle ilgili kararını Dünya Kupası'nın ardından vereceği de aktarıldı.

Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü

24 yaşındaki Maghnes Akliouche sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü

Bu sezon Fransız ekibiyle 43 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 7 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü

Transfermarkt verilerine göre 50 milyon Euro piyasa değeri bulunan Akliouche'nin Monaco ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü

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