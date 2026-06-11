Galatasaray'dan Akliouche hamlesi! Transferde Şampiyonlar Ligi faktörü
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. 10 numaraya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların AS Monaco'dan Maghnes Akliouche'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 14:54
Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilecek geniş ve güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar bu doğrultu transfer rotasını oluşturdu.
Hücum hattına yaratıcı bir oyuncu eklemesi yapmak isteyen Galatasaray, Mertens'in ayrılığının ardından dolmayan 10 numara mevkisine de çözüm üretmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.
Transferfeed'de yer alan habere göre Galatasaray, AS Monaco'dan ayrılmak istediğini açıklayan Cezayir asıllı Fransız kanat Maghnes Akliouche'yi kadrosuna katmak istiyor.
Şu anda Fransa Milli Takımı kadrosunda yer akan 24 yaşındaki futbolcunun kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda devam etmek istediği belirtildi.
Haberde ayrıca, Liverpool'un da ilgisi bulunan futbolcunun transferiyle ilgili kararını Dünya Kupası'nın ardından vereceği de aktarıldı.
24 yaşındaki Maghnes Akliouche sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde görev yapabiliyor.
Bu sezon Fransız ekibiyle 43 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 7 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
Transfermarkt verilerine göre 50 milyon Euro piyasa değeri bulunan Akliouche'nin Monaco ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.