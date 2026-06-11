Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

"YABANCI KURALI İNŞALLAH DEĞİŞİR" Yen iyabancı kuralı hakkında da açıklamalarda bulunan Buruk, bu kuralın transferlerini olumsuz etkileyeceğini ifade ederken "İnşallah değişir" dedi ve şunları kaydetti:

"Örnek vereyim. Geçen sene Sane'yi aldık. Şu anda Leroy Sane gibi bir fırsat gelse, alamıyorsunuz. Dolayısıyla yapılan düzenleme, Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var. İnşallah geri dönüş olur."