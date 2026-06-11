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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulübün resmi YouTube kanalına konuk oldu. 3-0 kazanılan Fenerbahçe maçından yabancı kuralına kadar pek çok konuda konuşan Buruk, Cimbom'un transfer gündemine dair açıklamalarda da bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 21:30 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 21:37
Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

Süper Lig'de art arda dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, soruları cevapladı.

Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

Okan Buruk, Galatasaray'ın resmi YouTube hesabına yaptığı açıklamalarda çarpıcı ifadeler kullandı.

Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

Dört sene üst üste şampiyon olmaları ile ilgili Okan Buruk, "Dört sene önce, üst üste dört sene şampiyon olacağız desek... Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü, bilmiyorum" dedi.

Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

"HEPİMİZ BURADA GELİP GEÇİCİYİZ"

Kendi performansına dair soruya Okan Buruk, "Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Hepimiz burada gelip geçiciyiz. Önemli olan buraya yaptığımız hizmet" cevabını verdi.

Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

Okan Buruk kutlamalara dair, "Bu sene kupayı kendi kendimize aldık ama kupayı her yerde gezdiriyoruz" sözlerini dile getirdi.

Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

Okan Buruk sözlerine şöyle devam etti: "Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi. Reytingi çok fazla artırdı. Futbol tekrardan her yaştan insana hitap etmeye başladı."

Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

"Takımdaki önemli oyuncularımız sembol haline geldi ve taraftar sayımızı yükselttiğini görüyorum. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Bir anlamda da Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz."

Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

"BÜTÜN DÜNYANIN ÖNÜNE GEÇTİK"

Stadyumda oluşan atmosferle ilgili Okan Buruk, "Stadyum atmosferi olarak bütün dünyanın önüne geçtik. Galatasaray'ın stadındaki atmosferi dünyanın 1 numarası olarak söyleyebilirim. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu yaşadık. Futbolcular ve maça gelen insanlar çok etkileniyor" açıklamasını yaptı.

Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

"Bu sezonun kırılma noktası neydi" sorusuna ise Okan Buruk şu cevabı verdi: "En kritik maç kendi evimizde 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçı oldu. 'Tamam, lig bitti' dediğimiz yer orası."

Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

"YABANCI KURALI İNŞALLAH DEĞİŞİR"

Yen iyabancı kuralı hakkında da açıklamalarda bulunan Buruk, bu kuralın transferlerini olumsuz etkileyeceğini ifade ederken "İnşallah değişir" dedi ve şunları kaydetti:

Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

"Bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Maddi ve Avrupa'daki hedefler açısından ortaya koyulmalı."

Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

"Örnek vereyim. Geçen sene Sane'yi aldık. Şu anda Leroy Sane gibi bir fırsat gelse, alamıyorsunuz. Dolayısıyla yapılan düzenleme, Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var. İnşallah geri dönüş olur."

Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

ICARDİ HAKKINDA...

Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki son durumuyla ilgili Buruk şunları söyledi: "Icardi ile başkanımız görüştü. Bir teklif yapıldı. Görüşme devam ediyor."

Okan Buruk'tan yabancı kuralı isyanı: İnşallah değişir!

TRANSFERLER NE ZAMAN?

Sarı kırmızılı kulübün transfer gündemine dair de açıklama yapan Buruk, "Çalışıyoruz transferle ilgili her zaman çalışmalarımız var. Dünya Kupası'ndan dolayı biraz zor geçiyor ama takımımızı iyileştirmek için önemli çalışma içindeyiz. Başkanımız elinden geleni her zaman olduğu gibi fazlasıyla yapıyor" şeklinde konuştu.

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