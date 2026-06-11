Osimhen için rekor teklif! Türk futbol tarihinde görülmemiş rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Dünya devi, golcü futbolcu için sarı-kırmızılılara inanılmaz bir teklif yaptı. İşte o rakam... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 12:03
Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Victor Osimhen geliyor.
Nijeryalı dünya yıldızı, son iki sezondur sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla dünya devlerinin radarında yer almaya devam ediyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, golcü futbolcuyla ilgili Sabah'a yaptığı açıklamada, "Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok. ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-kırmızılıların satmayı düşünmediği 27 yaşındaki golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ATLETICO'DAN 120 MİLYON EURO
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Atletico Madrid, Victor Osimhen için Galatasaray'a 120 milyon Euro teklif etti.
Dursun Özbek yönetimi ise teklif için teşekkür edip "Satmıyoruz" cevabını verdi.
Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.