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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen için rekor teklif! Türk futbol tarihinde görülmemiş rakam

Osimhen için rekor teklif! Türk futbol tarihinde görülmemiş rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Dünya devi, golcü futbolcu için sarı-kırmızılılara inanılmaz bir teklif yaptı. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 12:03
Osimhen için rekor teklif! Türk futbol tarihinde görülmemiş rakam

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 26. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Osimhen için rekor teklif! Türk futbol tarihinde görülmemiş rakam

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi takıma kazandıracağı isimlerle direkt olarak katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirecek bir takım kurmayı hedefliyor.

Osimhen için rekor teklif! Türk futbol tarihinde görülmemiş rakam

Birçok yıldız isimle temas halinde olan Cimbom'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Osimhen için rekor teklif! Türk futbol tarihinde görülmemiş rakam

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Victor Osimhen geliyor.

Osimhen için rekor teklif! Türk futbol tarihinde görülmemiş rakam

Nijeryalı dünya yıldızı, son iki sezondur sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla dünya devlerinin radarında yer almaya devam ediyor.

Osimhen için rekor teklif! Türk futbol tarihinde görülmemiş rakam

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, golcü futbolcuyla ilgili Sabah'a yaptığı açıklamada, "Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok. ifadelerini kullanmıştı.

Osimhen için rekor teklif! Türk futbol tarihinde görülmemiş rakam

Sarı-kırmızılıların satmayı düşünmediği 27 yaşındaki golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Osimhen için rekor teklif! Türk futbol tarihinde görülmemiş rakam

ATLETICO'DAN 120 MİLYON EURO

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Atletico Madrid, Victor Osimhen için Galatasaray'a 120 milyon Euro teklif etti.

Osimhen için rekor teklif! Türk futbol tarihinde görülmemiş rakam

Dursun Özbek yönetimi ise teklif için teşekkür edip "Satmıyoruz" cevabını verdi.

Osimhen için rekor teklif! Türk futbol tarihinde görülmemiş rakam

Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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