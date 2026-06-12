CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası 2026 Beşiktaş'ın yıldızı Oh Hyeon-gyu Güney Kore'ye 3 puanı getirdi!

Beşiktaş'ın yıldızı Oh Hyeon-gyu Güney Kore'ye 3 puanı getirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:58 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 07:36
Beşiktaş'ın yıldızı Oh Hyeon-gyu Güney Kore'ye 3 puanı getirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya, Meksika'nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mısırlı hakem Amin Omar'ın yönettiği mücadeleye iki takım da kontrollü başladı. İlk dakikalarda orta saha mücadelesi ön plana çıkarken, taraflar yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda tempo yükselirken, 59. dakikada ceza sahasında iyi yükselen Ladislav Krejci, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Çekya'yı 1-0 öne geçirdi. Beraberlik için baskısını artıran Güney Kore, 67. dakikada In-beom Hwang'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın son bölümünde baskısını sürdüren Güney Kore, galibiyet golüne ise 80. dakikada ulaştı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ülkesini 2-1 öne taşıdı. Kalan dakikalarda Çekya'nın beraberlik çabaları sonuç vermezken, Güney Kore sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Güney Kore, A Grubu'na 3 puanla başlarken, Çekya ilk maçını puansız tamamladı

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

G.Saray'da Coman heyecanı!
G.Saray'da gündem yeniden o yıldız!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
CANLI | ABD ve İran arasında bu kez anlaşma krizi: Trump duyurdu İran reddetti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Ake bombası!
Kocaman'dan yönetime: Bu 4'lüye dokunmayın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler Kanada'daki ilk antrenmanını yaptı! Milliler Kanada'daki ilk antrenmanını yaptı! 06:07
Hacıosmanoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi Hacıosmanoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi 02:23
F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! 01:26
Guirassy'nin menajerinden flaş F.Bahçe açıklaması! Guirassy'nin menajerinden flaş F.Bahçe açıklaması! 01:27
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 01:27
G.Saray'da gündem yeniden o yıldız! G.Saray'da gündem yeniden o yıldız! 01:27
Daha Eski
Trabzonspor’da Göztepe’nin yıldızı hedefte! Trabzonspor’da Göztepe’nin yıldızı hedefte! 01:26
Alanyaspor'dan G.Saray'a sürpriz transfer! Alanyaspor'dan G.Saray'a sürpriz transfer! 01:26
Mourinho'dan Yıldırım'a sürpriz telefon! Mourinho'dan Yıldırım'a sürpriz telefon! 01:26
Osimhen için Türk futbol tarihinde görülmemiş teklif! Osimhen için Türk futbol tarihinde görülmemiş teklif! 01:26
G.Saray'a 22'lik orta saha! Transferi böyle duyurdular G.Saray'a 22'lik orta saha! Transferi böyle duyurdular 01:26
2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! 2026 Dünya Kupası'nın favorisini açıkladılar! 01:26