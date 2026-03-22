Milli ara Arda ve Efkan’a yarayacak

Göztepe'de Galatasaray maçının ertelenmesi ve milli araya girilmesi en çok Arda ve Efkan'a yaradı.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50
Göztepe'de Galatasaray maçının ertelenmesi ve milli araya girilmesi en çok Arda ve Efkan'a yaradı. İki oyuncu sakatlıklarından ötürü son haftalarda düzenli forma giyemedi. 20'nci haftada iç sahadaki Karagümrük maçında sakatlanan Arda, son 6 karşılaşmanın 4'ünde oynayabildi. 23 yaşındaki futbolcu bu müsabakaların sadece birinde ilk 11'de sahaya çıkarken, diğer maçlarda yedek bekledi. 30 yaşındaki futbolcu ise Konyaspor (D), Kayserispor, Beşiktaş (D) ve Başakşehir (D) karşısında forma giyemedi.