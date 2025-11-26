Göztepe zirvede

Ligde evinde Kocaelispor’la golsüz berabere kalan Göztepe, 13 haftada sadece 6 gol yedi. ilk 13 hafta sonrasında en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran İzmir ekibi, sadece 4 takımdan gol yedi. Stoilov, geçen sezonki gibi bu sezon da 3’lü defans oynatıyor.
