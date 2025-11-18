CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe Son hedef Mathias

Son hedef Mathias

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe, İnternacional’in yıldız adayı Ricardo Mathias için harekete geçti. 1.92’lik santrfor için resmi teklif sunulacak

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Son hedef Mathias

Milli araya Gençlerbirliği ile Kasımpaşa galibiyetleriyle giren ve aldığı başarılı sonuçlarla şu anda ligde 5'inci sırada yer alan Göztepe, devre arasında kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvadı... Rasmus Ankersen'in kulübü satın almasıyla birlikte bambaşka bir vizyona bürünen sarı-kırmızılılar, bu misyon çerçevesinde transfer hamleleri yapıyor. İzmir ekibi, bu hamlelerden birine daha devre arasında imza atmayı hedefliyor.

DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Özellikle yaptığı transferlerde Brezilya'yı mesken tutan ve Romulo'yu 20 milyon euroya satan Göztepe şimdi de gözünü İnternacional'in 19 yaşındaki golcüsü Ricardo Mathias'a çevirdi. 1.92 boyundaki dev yıldız adayı için devre arasında hamle yapılacak. Brezilya ekibiyle 2028 Aralık'a kadar sözleşmesi olan Mathias'ın piyasa değeri 7 milyon euro. Göztepe 19 yaşındaki oyuncuyu sakatlanan İbrahim Sabra yerine düşünüyor.

30 MAÇTA 5 GOL ATTI

Internacional altyapısında yetişen ve 2024 Ağustos'ta A takıma çıkan Mathias, kulübüyle şu ana kadar 30 maça çıktı ve 5 gol attı.

