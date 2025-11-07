Hücum emri!

Süper Lig'de 19 puanla 5. sıradaki Göztepe, Avrupa hedefinden vazgeçmiyor. Ancak yıldızı golcüsü Romulo'nun ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar, hücum hattında beklentilerin altında kaldı. 13 gol atabilen GözGöz, ilk 8 takım arasında en az gol atan takım konumunda. Forvette Juan, Janderson ve Ibrahim Sabra üçlüsü, toplamda sadece 5 golle beklentileri karşılayamadı. Forvetlerle özel olarak ilgilenen teknik direktör Stoilov, bu hafta Kasımpaşa deplasmanında gol sorununu çözmek amacında.

DEVRE ARASI GOLCÜ TRANSFERİ

Buna rağmen İzmir ekibi, defanstaki istikrarlı performansıyla Avrupa hedefini güçlü bir şekilde sürdürüyor. Stoilov, hafta sonu oynanan Gençlerbirliği maçının ardından üretkenlik konusuna değinerek transfer sinyalini verdi. Göztepe'nin, ara transferde hücum hattına en az 1 skorer oyuncuyu transfer etmesi bekleniyor. Bulgar teknik adam, "Romulo gibi yetenekli bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacağız. Üretken bir oyuncuya hatta oyunculara kesinlikle ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.